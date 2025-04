Florence Triou-Teixeira nommée Directrice Générale des sociétés Exertis Azenn et Exertis Connect

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le groupe Exertis annonce la nomination de Florence Triou-Teixeira en tant que Directrice Générale des sociétés françaises Exertis Azenn et Exertis Connect. Forte d’une solide expérience en transformation stratégique, en développement commercial et en pilotage d’organisations complexes, elle aura pour mission d’accélérer la croissance et de renforcer la position d’Exertis en France en tant qu’acteur incontournable du marché BtoB.

Diplômée de l’ESCP Europe, Florence Triou-Teixeira a occupé plusieurs postes de direction dans des grands groupes industriels français, notamment chez Saint-Gobain où elle a été successivement Directrice de la Communication Financière puis Directrice Adjointe du marketing Groupe avant de devenir Directrice Générale de Saint-Gobain Plafonds France, Belgique et Luxembourg. A ce poste, elle a mené des projets de transformation ambitieux, restructuré des organisations commerciales et mis en place des stratégies innovantes. Son leadership et son approche orientée résultats lui ont permis de générer une croissance significative du chiffre d’affaires et d’améliorer la performance opérationnelle des entreprises qu’elle a dirigées.

Une ambition affirmée pour Exertis Azenn et Exertis Connect

Sous sa direction, les entités françaises visent à renforcer leur positionnement de distributeur multispécialiste à valeur ajoutée, en combinant leur expertise en infrastructure réseau, audiovisuel et sécurité. Les entreprises s’appuieront sur leurs savoir-faire uniques en matière de distribution comme de projets pour offrir toujours plus de valeur à leurs clients et partenaires.