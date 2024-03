Finance Innovation et Board of Cyber s’associent pour renforcer la labellisation de startups

mars 2024 par Marc Jacob

Le Label Finance Innovation destiné aux Fintechs, Insurtechs et startups financières sera désormais renforcé par la solution Security Rating® développée par Board of Cyber.

Avec plus de 700 projets labellisés depuis 2009, le Label Finance Innovation apporte aujourd’hui aux startups une forte garantie de crédibilité, en France comme à l’international. Il sera, à compter de 2024, renforcé par la solution Security Rating® développée par Board of Cyber, qui permet de noter, piloter et améliorer la performance cyber des organisations.

La solution SaaS non-intrusive évalue la maturité cyber sécurité d’une société à travers ses actifs publics (adresse IP, URL, nom de domaine). Cette solution donne la notation globale de la performance cyber sécurité de l’entreprise ainsi que des recommandations pour améliorer cette note.

Security Rating® est ainsi intégré au processus de labellisation Finance Innovation : depuis l’instruction du dossier de candidature à l’accompagnement des entreprises labellisées. Celles-ci bénéficieront de leur notation ainsi qu’une présentation des recommandations afin d’améliorer leur posture cyber et de construire autour d’elles un écosystème de confiance.