Fin de support de Windows 10 en octobre 2025 (23 avril 2025)

avril 2025 par CERT-FR

Le 14 octobre 2025 le support du système d’exploitation Windows 10 version 22H2, dernière version en développement continu* prendra fin. Passée cette date, le système d’exploitation Windows 10 ne fera plus l’objet de mise à jour de sécurité et son éditeur Microsoft ne communiquera plus sur...

Plus d'information sur : https://www.cert.ssi.gouv.fr/actualite/CERTFR-2025-ACT-017/