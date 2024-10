Filigran lève 35 millions de dollars

octobre 2024 par Marc Jacob

Filigran annonce la finalisation de sa levée de fonds de série B pour un montant de 35 millions de dollars, menée par Insight Partners, avec le soutien des investisseurs historiques Accel et Moonfire. Cette nouvelle levée de fonds intervient quelques mois après la série A de 16 millions de dollars, soulignant la croissance impressionnante de Filigran et son engagement à étendre sa présence mondiale et à accélérer l’innovation des produits. Ce financement soutiendra l’expansion mondiale de l’entreprise, en particulier aux États-Unis et dans la région Pacifique, tout en soutenant l’innovation continue des produits, en se concentrant sur les cas d’utilisation de l’IA et de l’ingénierie des données.

Fondée par Samuel Hassine et Julien Richard en 2022, Filigran révolutionne l’anticipation proactive des cybermenaces grâce à ses plateformes open-source OpenCTI et OpenBAS, liées à une suite unifiée eXtended Threat Management (XTM). La suite XTM aide les organisations à mieux comprendre l’environnement des menaces, à anticiper et à détecter les incidents, à réduire le temps de réponse aux incidents, à tester les infrastructures critiques et à concevoir des stratégies de cybersécurité viables à long terme.

Les solutions de Filigran en matière de renseignement sur les menaces sont utilisées par un nombre croissant d’entreprises internationales, dont Airbus, Marriott, Thales, Hermès, Rivian et Bouygues Telecom. Filigran compte également parmi ses utilisateurs des organismes du secteur public tels que la Commission européenne, le FBI, le Cyber Command de la ville de New York, de nombreuses agences fédérales américaines et australiennes, le corps de la police nationale des Pays-Bas et un certain nombre de ministères européens.

Expansion mondiale et innovation en matière de produits

Avec une communauté très active de plus de 4 300 professionnels de la cybersécurité et contributeurs actifs, l’approche open-source de Filigran redéfinit les normes de gestion des cybermenaces.

La suite XTM intègre de puissantes plateformes telles qu’OpenCTI, qui aide à structurer et à rendre opérationnelle la veille globale sur les menaces, et OpenBAS, une solution d’émulation de l’adversaire et de validation de la sécurité qui exploite les données sur les menaces en temps réel afin d’identifier les lacunes en matière de sécurité. Ensemble, ces solutions fournissent une vue unifiée des risques potentiels, permettant aux organisations de renforcer leur position en matière de cybersécurité.

Le financement de la série B sera également consacré au développement des autres solutions XTM de Filigran, qui complètent la gestion des menaces par des capacités rationalisées d’évaluation des risques et des attaques, fondés sur les menaces. Ces développements amélioreront encore la suite XTM, offrant une approche complète et de bout en bout de la gestion des menaces qui permet aux organisations de faire face de manière proactive aux cybermenaces émergentes avec une efficacité et une précision accrues.

Filigran a été cofondé par Samuel Hassine (CEO) et Julien Richard (CTO). Samuel Hassine a plus de 15 ans d’expérience dans le renseignement sur les cybermenaces et la gestion de crise. Il était auparavant directeur de la stratégie de sécurité chez Tanium et responsable de l’analyse des menaces et des risques à l’ANSSI. Julien Richard a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de produits et d’équipes d’ingénieurs tout en concevant des logiciels complexes dans les domaines des données et de l’IA. Il a été vice-président de l’ingénierie chez YOOI et directeur de l’ingénierie chez Axway.