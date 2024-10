Filigran et Intrinsec renforcent leur partenariat

octobre 2024 par Marc Jacob

Filigran et Intrinsec annoncent un renforcement de leur partenariat stratégique, notamment avec la version enrichie du produit phare d’Intrinsec CTI Feeds et de nouvelles perspectives pour 2024. Cette collaboration repose sur une ambition commune : renforcer les capacités des entreprises en matière de renseignement cyber et accompagner l’essor de la Threat Intelligence.

Intrinsec collabore historiquement avec Filigran en participant aux premiers projets d’utilisation d’OpenCTI sur diverses missions. Aujourd’hui, en tant que pure player de la cybersécurité, l’entreprise utilise la plateforme pour consolider et exploiter des volumes importants de renseignements cyber. Alimentée à la fois par des sources privées (SOC, CTI, CERT) et publiques, la plateforme OpenCTI est conçue pour stocker, organiser, et rendre les informations sur les menaces, qu’elles soient de nature technique, opérationnelle ou stratégique, actionnables afin d’aider les organisations à améliorer leur stratégie de cybersécurité.

L’un des résultats de cette collaboration est la création du produit CTI Feeds, un service de surveillance avancé qui met sous observation un grand volume d’indicateurs de compromission. Déjà commercialisé, le service CTI Feeds est disponible dans sa version enrichie depuis le 1er octobre 2024, offrant aux entreprises un flux d’indicateurs élargi, assurant ainsi un juste équilibre entre le volume et la qualité des marqueurs. CTI feeds est nativement disponible depuis la plateforme OpenCTI pour toute organisation qui souhaiterait y souscrire et l’intégrer dans sa stratégie de défense.

Les prochaines étapes de la collaboration

Filigran et Intrinsec continuent d’explorer de nouvelles pistes de collaboration. D’une part via la proposition d’un service managé autour d’OpenCTI offrant un programme de Threat Intelligence sur mesure, basé sur une Threat Intelligence Plateforme (TIP) enrichie spécialement pour leurs clients communs (OpenCTI en mode SaaS) et couplé d’une capacité d’accompagnement dédié. D’autre part, autour de l’utilisation d’OpenBAS, qui permettrait d’aller au-delà de la détection et d’automatiser le threat hunting et l’orchestration des opérations cyber. L’objectif à terme est de continuer à capitaliser sur la plateforme OpenCTI pour améliorer la surveillance et la détection des menaces, tout en sensibilisant les entreprises à l’importance de l’adoption de cette solution.

Les partenaires partagent une ambition commune : sensibiliser le marché à l’importance de la Threat Intelligence dans la protection des infrastructures critiques. Ensemble, ils s’engagent à promouvoir le rôle fondamental du renseignement cyber dans les dispositifs SecOps actuels. Cette mission sera mise en avant lors de la Threat Intelligence Annual Conference® organisée par Intrinsec, qui se tiendra au Campus Cyber le 7 novembre 2024, avec notamment la participation de Filigran. Cet événement réunira une centaine d’entreprises et présentera les évolutions récentes du paysage des menaces cyber, tout en mettant en lumière le rôle précurseur d’Intrinsec dans l’utilisation de la plateforme OpenCTI.