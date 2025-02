Filigran dévoile son rapport sur l’état de la menace dans le secteur pétrolier et gazier

février 2025 par Filigran

Filigran dévoile son rapport sur l’état de la menace dans le secteur pétrolier et gazier "Strengthening Oil & Gas Cyber Defenses". Il met en lumière l’urgence de renforcer la cybersécurité dans le secteur pétrolier et gazier. Avec l’augmentation des attaques ciblées et la sophistication croissante des cybermenaces, il est crucial d’adopter une approche proactive et intelligente face aux risques.