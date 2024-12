Fêtes de fin d’année : augmentation importante des fraudes et des attaques par hameçonnage - Recherche Proofpoint

décembre 2024 par Proofpoint, Inc.

Dans un rapport de recherche publié, les chercheurs en cybersécurité de Proofpoint alertent sur l’augmentation des cyberattaques liées aux fêtes de fin d’année. De multiples campagnes de malwares, de fraude et d’hameçonnage ciblent les consommateurs depuis plusieurs semaines et devraient perdurer jusqu’à fin décembre.

La hausse des achats en lignes ou encore l’attente des bonus financier de fin d’année par les entreprises sont une mine d’or pour les cybercriminels qui utilisent l’ingénierie sociale pour concevoir des messages attrayants et tromper leurs victimes. Ils misent notamment sur la précipitation et la volonté des individus à dépenser ou à partager des informations, entrainant des comportements risqués.

Voici les principales campagnes, exploitant les fêtes de fin d’année, identifiées par les chercheurs de Proofpoint :

• Une campagne d’hameçonnage avec un faux un service des ressources humaines ou de paie qui envoyait des informations sur les primes de fin d’année et la « paie des employés de Noël ».

• Une campagne de « promotion pour les vacances d’hiver » semblant provenir d’une compagnie aérienne et conduisant à l’installation de Remcos RAT.

• Une campagne d’hameçonnage d’identifiants AiTM, utilisant divers thèmes de fin d’année et de vacances, prétendant provenir du service RH de la cible.

• Une campagne de fraude à l’emploi usurpant l’identité de l’organisation à but non lucratif Project HOPE, visant à recruter des travailleurs en tant qu’« agents de liaison communautaires » pour obtenir un revenu supplémentaire pendant les vacances.

Les chercheurs de Proofpoint ont déclaré à ce sujet : « La période des fêtes de fin d’année est propice à l’exploitation des personnes par le biais de l’ingénierie sociale. Les gens sont souvent pressés, espérant profiter d’une offre avant qu’elle n’expire, accepter leurs primes, travailler dans un emploi saisonnier, ou sont déjà prêts à dépenser de l’argent ou à partager leurs informations pour obtenir le cadeau idéal ou un avantage alléchant. »