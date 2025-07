Ferrari s’appuie sur ServiceNow pour transformer ses opérations

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ServiceNow annonce un partenariat stratégique avec Ferrari, qui vise à améliorer ses performances dans les courses de catégorie Hypercar et les opérations de course en temps réel, dans la lignée du Championnat du Monde d’Endurance (WEC), dans lequel Ferrari est en tête du championnat. En tant que partenaire officiel de l’équipe Ferrari Hypercar, ServiceNow met sa plateforme d’IA au service des opérations mondiales de l’entreprise. Sa technologie permet notamment de soutenir les performances en course en temps réel et connecte employés, concessionnaires, fournisseurs et systèmes, au cœur d’un seul et écosystème.

« Ferrari incarne la précision, la vitesse et la performance - des principes fondamentaux de nos partenariats chez ServiceNow », déclare Fabio Spoletini, GVP, Southern Europe, Middle East & Africa chez ServiceNow. « Nous sommes fiers d’accompagner leur transformation, en les aidant à innover dans les domaines essentiels : sur la piste, dans les usines et à tous les niveaux de l’entreprise. »

« L’engagement de Ferrari pour la performance et l’innovation est parfaitement aligné avec la mission de ServiceNow : améliorer le fonctionnement du monde dans sa globalité », ajoute Antonio Torretta, Head of IT Strategy and Governance, chez Ferrari. « Qu’il s’agisse d’aider les ingénieurs de course à optimiser les performances du véhicule ou de permettre aux dirigeants de gérer les enjeux de complexité, ServiceNow est conçu pour des environnements à forts enjeux, où la rapidité d’exécution, la transparence des informations et la capacité à agir sans délai sont essentielles. Ce partenariat illustre que, avec la bonne plateforme, la pression devient un moteur de progrès, et la performance un catalyseur de transformation. »

Une solution pensée pour les standards des courses d’endurance

Le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) figure parmi les compétitions les plus prestigieuses au monde. Les voitures engagées doivent respecter des normes strictes de sécurité et de performance, tout en démontrant une organisation d’équipe exceptionnelle. L’équipe Ferrari Hypercar s’appuie sur une application personnalisée développée sur ServiceNow pour répondre à ces exigences élevées, renforcer la collaboration et établir une source unique et fiable d’information pour toutes les parties prenantes. Développée fin 2024, cette solution permet de suivre et signaler les problèmes techniques des véhicules, de partager les mises à jour sur les nouveaux composants en cours de test, de recueillir les retours d’implémentation, et d’assurer la traçabilité tout au long du processus de validation.

Une plateforme au service de l’ensemble de l’entreprise

La transformation de Ferrari dépasse le simple cadre de la course. Le One Digital Portal, également construit sur ServiceNow, connecte plus de 25 000 employés, concessionnaires, fournisseurs et sous-traitants. Ce portail sert de hub centralisé pour la gestion des demandes de service, favorisant une meilleure réactivité, une collaboration accrue et une expérience utilisateur cohérente dans les divisions Racing, GT et Lifestyle de Ferrari.

Les fonctions clés telles que les opérations IT, la gouvernance et la conformité, ainsi que le service client sont unifiées sur la même plateforme. Le réseau mondial de concessionnaires de Ferrari - fort de 180 sites dans plus de 60 pays - bénéficie d’une gestion des dossiers simplifiée et d’une meilleure transparence opérationnelle.

Ferrari et ServiceNow collaborent depuis 2019 pour accroître la visibilité sur les opérations des équipes. Depuis lors, leur partenariat s’est étendu à une modernisation à l’échelle de l’entreprise, avec de nouvelles perspectives en dévelop