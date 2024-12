FDI renforce son offre en matière de gestion et de contrôle des accès

décembre 2024 par Marc Jacob

Entièrement conçus, développés et fabriqués en France à Cholet (49) sur le site de production 4.0 de FDI intégrant un bureau d’études de 80 ingénieurs, les lecteurs LiNEGUARD répondent parfaitement aux divers besoins de sécurité et de gestion des accès de tout type de structure (bureaux et bâtiments hybrides, immeubles résidentiels, collectivités, entreprises, entrepôts, ...).

Avec l’ambition de réinventer le mode de communication des lecteurs de contrôle d’accès, et conscient que les systèmes de gestion des accès sont évolutifs, FDI a imaginé une gamme de 7 lecteurs LiNEGUARD, en version prox, clavier ou tactile avec des objectifs précis :

> Des lecteurs intéropérables pour tous les marchés : Grâce à la diversité des protocoles pris en charge, les lecteurs LiNEGUARD sont compatibles avec l’ensemble des centrales de contrôle d’accès disponibles sur le marché : protocoles propriétaires FDI (2 fils & RS485) et protocoles ouverts (OSDP, SSCP et SPAC® à venir).

> Une expérience personnalisée et un mode de communication réinventé : En version Matrix (25 LEDs) comme en version Line (6 LEDs), les lecteurs LiNEGUARD sont entièrement personnalisables et s’adaptent en permettant une personnalisation totale sur la base d’une bibliothèque existante ou non (signature lumineuse et sonore, couleurs, position des LEDs, pictogrammes, images, tonalités, durées et répétitions, boitier et logo, ...). La personnalisation des lecteurs est simple et intuitive grâce à l’outil en ligne LiNEGUARD Studio, lui aussi développé par FDI.

> Faire rimer innovation avec éco-conception : Profondément animés par les enjeux environnementaux, les produits LiNEGUARD sont conçus pour être plus respectueux de l’environnement. Pour cela, FDI s’entoure de partenaires de proximité, réduit le nombre de moules pour la production de ses boîtiers, réduit la consommation énergétique des LEDs et propose un mode veille disponible sur l’ensemble de ses lecteurs.

> Des lecteurs innovants et sécurisés sans compromis sur la qualité : Pour des performances optimales et un niveau de sécurité accru, les lecteurs de contrôle d’accès LiNEGUARD répondent aux normes IK10* (résistance mécanique aux chocs) et IP65 (résistance à l’intrusion de corps solides et liquides).

*Les lecteurs-clavier répondent à l’indice de protection mécanique IK08.

D’un point de vue technique, les lecteurs LiNEGUARD fonctionnent avec les différentes technologies MIFARE® et intègrent les protocoles d’échanges comme Bluetooth et NFC (compatibilité Apple Wallet & Google Wallet à compter de 2025).

Par ailleurs, la gamme de lecteurs LiNEGUARD est simple à configurer grâce au logiciel LiNEGUARD Studio spécialement développé pour paramétrer et personnaliser en détail chaque aspect des lecteurs. Doté d’une interface moderne et intuitive, la suite LiNEGUARD Studio facilite le paramétrage des options de sécurité, protocoles, badges pris en charge et des utilisateurs.

La gamme LiNEGUARD affiche une mise en service simplifiée pensée pour répondre à tous les besoins, et ce grâce aux deux modes de configurations flexibles (standard prête à l’emploi ou sur-mesure 100% personnalisée).

Alliant sécurité, personnalisation, esthétique, innovation, fonctionnalités poussées et développement plus soucieux de l’environnement les lecteurs LINEGUARD apportent une réelle avancée sur le marché des lecteurs de contrôle d’accès et se révèlent parfaitement adaptés pour satisfaire les exigences de nombreux secteurs d’activités.