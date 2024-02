Fausse vie privée : Plus d’un tiers des Français utilisent encore des services VPN gratuits

février 2024 par NordVPN

"Un VPN gratuit est souvent une illusion en matière de protection de la vie privée. L’exploitation d’un vaste réseau de serveurs nécessite des centaines, voire des milliers d’employés et une somme d’argent considérable,” explique Marijus Briedis, CTO de NordVPN “Comme toute autre entreprise, les fournisseurs de VPN doivent rentabiliser leur activité pour continuer à fonctionner. Les VPN gratuits gagnent de l’argent en partie en vendant vos données personnelles à des courtiers. Les annonceurs achètent ensuite ces données pour en savoir plus sur les habitudes d’achat des utilisateurs et rendre leurs campagnes plus efficaces. La plupart du temps, un VPN gratuit n’a donc rien à voir avec la protection de la vie privée et offre généralement une sécurité médiocre”.

En matière de protection de la vie privée, la génération Z est aussi mauvaise que les baby-boomers

Les recherches montrent que les raisons d’utiliser un VPN évoluent lentement. Depuis 2022, le nombre de personnes qui utilisent un VPN pour protéger la confidentialité de leurs données et de leurs activités en ligne a diminué, passant de 44 % à 40 %, mais, selon elles, l’importance des VPN pour assurer la sécurité de leurs terminaux et de leurs comptes en ligne a augmenté, passant de 28 % à 34 %.

Néanmoins, ces changements reflètent principalement le point de vue des générations plus âgées, pour qui, les priorités sont clairement passées de la protection de la vie privée à la cybersécurité. Les chiffres montrent malheureusement que les jeunes générations sont moins préoccupées par la protection de leur vie privée et la cybersécurité - le nombre de jeunes Français pour qui la protection de la vie privée est la principale motivation pour utiliser un VPN est inférieur à celui de leurs parents et de leurs grands-parents.

"La sensibilisation à la protection de la vie privée et à la sécurité numérique vient avec la maturité. Les Français âgés de 25 à 44 ans sont ceux qui se soucient le plus de leur sécurité numérique et qui ont les meilleures habitudes d’utilisation du VPN. Malheureusement, les jeunes qui sont considérés comme les plus actifs numériquement sont aussi parmi les plus exposés aux cybermenaces. En fait, leurs compétences en matière de protection de la vie privée sont similaires à celles des baby-boomers", déclare Marijus. Briedis.

La notoriété des VPN est inférieure à la moyenne en France

L’enquête montre que la connaissance et l’utilisation des VPN sont inférieures à la moyenne en France. Pas moins de 59 % des Français savent ce qu’est un VPN, et 24 % de la population déclare en utiliser un. L’utilisation des VPN a augmenté depuis 2020, année où seulement 17 % des personnes interrogées déclaraient utiliser un VPN. L’utilisateur type de VPN en France est un homme âgé de 25 à 54 ans. Il est salarié et dispose d’un revenu suffisant pour ses besoins quotidiens et d’une capacité d’épargne.

En comparaison, le niveau moyen de sensibilisation au VPN dans les 20 pays participant à l’étude en 2023 était de près de 64 % et environ 29 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser un VPN. La plus grande partie de la société utilisant un VPN vit à Hong Kong (51 %), à Singapour (43 %) et en Malaisie (43 %). Ces pays, ainsi que les États-Unis, sont également les plus grands utilisateurs de VPN gratuits.

L’utilisation des VPN est faible en Belgique

Alors que le nombre d’utilisateurs de VPN en Belgique est inférieur à la moyenne (21%), 35% des utilisateurs sont prêts à échanger leurs données contre un service gratuit, selon l’enquête sur l’utilisation des VPN menée par NordVPN.

L’étude montre que la première raison pour laquelle les Belges utilisent un VPN est de pouvoir accéder à du contenu qui n’est pas disponible sans VPN (36 %). Le nombre de personnes qui utilisent un VPN pour protéger la confidentialité des données et des activités en ligne et celles qui pensent pouvoir assurer la sécurité de leurs appareils et de leurs comptes en ligne sont plus faibles, avec 32 % seulement pour chacune de ces raisons.

L’enquête montre que la connaissance et l’utilisation des VPN sont inférieures à la moyenne en Belgique. Seuls 53 % des Belges savent ce qu’est un VPN, et 21 % de la population déclare en utiliser un. L’utilisateur type d’un VPN en Belgique est un homme âgé de 25 à 44 ans. C’est un travailleur salarié qui dispose d’un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins quotidiens et qui a la capacité d’épargner.

Méthodologie

L’enquête a été commandée par NordVPN et réalisée par une agence externe entre janvier 2023 et octobre 2023. Au total, 54 625 personnes ont été interrogées dans 20 pays. Les personnes interrogées devaient répondre à des questions sur la connaissance et l’utilisation des VPN. Des quotas ont été placés sur l’âge, le sexe et le lieu de résidence afin d’obtenir un échantillon représentatif au niveau national parmi les utilisateurs d’Internet.