Face à l’infobésité d’un monde en crises, KB Crawl SAS propose de revenir aux fondamentaux de la veille informationnelle et stratégique

août 2024 par KB Crawl

La rentrée de ce mois de septembre voit les entreprises confrontées à de profondes mutations. En France, les incertitudes liées au changement de premier ministre et de gouvernement ont généré un attentisme empreint de incertitudes quant à l’avenir. À l’échelle mondiale, de nombreux changements sont en cours : politiques avec les élections américaines à venir (en 2024, rappelons que la moitié de l’humanité est appelée aux urnes), sanitaires avec l’apparition du virus Mpox, militaires avec la poursuite de la guerre en Ukraine et du conflit à Gaza, environnementales avec de nombreux épisodes de feux de forêts ou de catastrophes… Cette actualité génère des informations multiples, parfois contradictoires, qui viennent accentuer un peu plus le phénomène d’infobésité.

Dans un tel contexte, l’éditeur français de solutions de veille KB Crawl SAS rappelle que la méthode de veille constitue la solution permettant de simplifier le rapport à l’information pléthorique. Les fondamentaux de cette veille reposent sur l’utilisation d’une plateforme technologique professionnelle – KB Suite – grâce à laquelle les organisations ont la possibilité d’effectuer trois actions majeures : surveiller et collecter l’information stratégique, la traiter et la diffuser.

Pour cela, l’intelligence artificielle générative offre des perspectives uniques. Grâce à l’IA, il est désormais possible dans KB Suite de mieux sourcer l’information, de la dédoublonner, de la compléter en collectant toutes les opinions émises et de réaliser des synthèses en un temps record. L’intelligence artificielle de KB Suite permet également de bénéficier d’un panel statistique qui aide grandement à la diffusion de l’information à tous les professionnels concernés. Grâce à elle, les collaborateurs comme les équipes de direction bénéficient d’articles ciblés, à l’heure qui leur convient et au format le plus favorable (newsletter, mail, notification …).

« Les entreprises sont de plus en plus amenées à agir dans un monde en crises, où les informations sont à la fois plurielles et contradictoires », indique à ce sujet Arnaud Marquant, directeur des opérations de KB Crawl SAS. « Dans ce contexte, il est fondamental de poser les jalons d’une action de veille structurée, c’est-à-dire d’une méthode de tri et de gestion efficace. Grâce à elle, le pilotage de l’entreprise s’en trouve grandement favorisé. C’est l’un des murs porteurs de toute organisation souhaitant poursuivre son développement. »