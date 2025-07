Fabrice Delouche rejoint CyberArk pour piloter le développement du secteur manufacturier en EMEA

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CyberArk annonce la nomination de Fabrice Delouche au poste de Directeur du secteur manufacturier pour la région EMEA. Basé en France, il aura pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de CyberArk afin d’accélérer sa croissance dans des industries clés telles que l’automobile, la fabrication, l’énergie, les services publics et la pharmacie.

Cette nomination marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie commerciale de CyberArk, qui accorde une attention croissante au secteur industriel. L’expertise de Fabrice Delouche contribuera à accompagner les entreprises manufacturières face à des défis à la fois réglementaires, opérationnels et de cybersécurité, de plus en plus complexes.

Fort de plus de 30 ans d’expérience en management international dans l’IT et la cybersécurité, Fabrice a occupé des fonctions de direction au sein de grands groupes industriels tels que Valeo, Jabil, LafargeHolcim et Delphi. Son parcours couvre des domaines allant de la stratégie IT à la cybersécurité des technologies opérationnelles (OT). Il détient plusieurs certifications de référence en cybersécurité, en gestion de la chaîne d’approvisionnement et en stratégie commerciale, qui renforcent sa capacité à accompagner des projets de transformation de grande envergure dans le secteur.

Fabrice Delouche rejoint CyberArk à un moment charnière, avec pour ambition de proposer aux acteurs industriels des solutions de sécurité des identités adaptées à leurs enjeux spécifiques.