F5 ajoute des tests de pénétration automatisés

mars 2024 par Marc Jacob

F5 annonce ce jour l’ajout de nouvelles fonctionnalités de reconnaissance automatisée et de tests de pénétration au sein de son offre Distributed Cloud Services. Ces fonctionnalités, issues de l’acquisition de Heyhack, permettent aux clients de protéger plus facilement le nombre croissant d’applications et d’API dans les environnements multicloud d’aujourd’hui.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les clients F5 Distributed Cloud Services peuvent facilement rechercher et découvrir les vulnérabilités affectant leurs applications web. Sur la base des résultats de l’analyse automatisée, F5 Distributed Cloud Services recommandera des règles de pare-feu pour applications web et d’autres mesures correctives appropriées. Cette technologie renforce encore le portefeuille de sécurité des applications multicloud de F5, en permettant aux clients d’automatiser la découverte des vulnérabilités.

F5 continue d’introduire de nouvelles capacités automatisées à son offre de cloud distribuée. Le mois dernier, F5 a annoncé proposer la solution de sécurité API la plus complète et la plus adaptée aux enjeux et aux usages de l’IA, du secteur. L’ajout de capacités de détection des vulnérabilités et d’observabilité dans les processus de développement d’applications font en effet de cette solution la plus puissante du secteur.