eyeo intègre la fonctionnalité Email Relay à Crumbs, sa solution de gestion de vie privée pour les internautes

juillet 2021 par Marc Jacob

Avec la disparition prochaine des cookies tiers les adresses e-mail seront la nouvelle clé permettant aux utilisateurs d’accéder à certains contenus et sites web et, deviendront dans le même temps la principale méthode de ciblage des annonceurs. Afin de protéger l’identité des utilisateurs en ligne, eyeo propose désormais Crumbs Email Relay, qui permet de masquer leur adresse e-mail grâce à l’utilisation d’un alias tout en transférant les messages vers la boîte de réception originale. Cet alias protège les utilisateurs contre la revente de leurs données par des sites peu fiables et le lot de spams, cyber-attaques, violations de mots de passe qui peuvent en découler. Grâce à Crumbs Email Relay il est désormais possible d’empêcher de telles attaques et protéger les identités personnelles en fournissant des alias de courriel entièrement contrôlables par l’utilisateur.

Cette nouvelle fonctionnalité répond aux exigences grandissantes des utilisateurs concernant le respect et la protection de leur vie privée en contrôlant la manière dont leurs données sont collectées et utilisées. Crumbs Email Relay s’inscrit dans la stratégie de eyeo de développer le produit Crumbs qui, dans un monde post-cookie, redonne à l’utilisateur plus de choix et de contrôle sur sa vie privée.

La mise à jour Crumbs Email Relay est gratuite et disponible pour tous les utilisateurs de l’extension Crumbs et actuellement disponible sur les navigateurs Chrome et Firefox.