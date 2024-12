ExtraHop® livre ses prédictions « cybersécurité » pour 2025 : Entre résilience stratégique, intelligence artificielle et défense des infrastructures critiques

décembre 2024 par ExtraHop

1. Intelligence Artificielle (AI)

• Exploitation positive de l’IA : Bien que l’IA puisse être détournée pour des attaques sophistiquées, elle jouera également un rôle clé dans la défense proactive contre les menaces. Les entreprises intégreront l’IA dans des solutions pour détecter et neutraliser des anomalies plus rapidement, favorisant des réponses automatisées.

• Équilibre entre innovation et régulation : Les régulateurs imposeront des restrictions sur certaines applications de l’IA tout en soutenant son utilisation dans des secteurs critiques, notamment la cybersécurité et la médecine.

2. Rôles des Responsables de la Sécurité (CISO et BISO)

• Montée en puissance des BISOs : Les Business Information Security Officers combleront le fossé entre les objectifs commerciaux et les besoins en sécurité. Ils s’assureront que les décisions stratégiques intègrent des considérations de cybersécurité.

• Évolution des CISOs : Les Chief Information Security Officers évolueront pour devenir des figures stratégiques, influençant directement la gouvernance d’entreprise. Leur rôle s’étendra au-delà de la prévention des cyberattaques, pour inclure la résilience organisationnelle.

3. Canaux et Écosystèmes Partenaires

• Complexité croissante des intégrations : Les partenaires devront composer avec des environnements hybrides complexes qui mélangent infrastructure sur site et services cloud. Cela compliquera l’interopérabilité et augmentera les vulnérabilités.

• Pression pour gérer les cyber-risques : Les partenaires seront directement tenus pour responsables des failles de sécurité dans les solutions qu’ils fournissent, intensifiant la demande de certifications robustes et de meilleures pratiques en cybersécurité.

4. Conformité et Réglementation

• Réduction proactive des coûts liés à la conformité : Face à une augmentation des réglementations et des amendes potentielles, les entreprises adopteront des solutions automatisées pour gérer la conformité, comme des outils basés sur l’IA pour analyser les risques et produire des rapports.

• Liens entre ransomware et régulations : L’augmentation des cyberattaques, notamment les ransomware ciblant les données sensibles, entraînera des règles plus strictes en matière de protection des données et de déclaration des incidents.

5. Infrastructures Critiques et Menaces des États-Nations

• Augmentation des attaques soutenues par des États-nations : Les infrastructures critiques (énergie, transport, santé) resteront les cibles privilégiées des groupes malveillants financés par des États. Ces attaques viseront à désorganiser les nations rivales tout en perturbant leurs économies.

• Renforcement des défenses sectorielles : Les gouvernements collaboreront avec le secteur privé pour développer des systèmes de défense plus robustes, notamment via des simulations d’incidents en temps réel et des investissements dans des technologies de cybersécurité avancées.

Ces différentes tendances pointent une évolution vers une cybersécurité plus intégrée, où les rôles humains, la technologie (notamment l’IA), et les infrastructures critiques devront s’adapter aux défis croissants.