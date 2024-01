ExtraHop® lève 100 millions de dollars

janvier 2024 par Marc Jacob

Cette nouvelle fait suite à la solide année de performance d’ExtraHop, qui termine 2023 avec environ 200 millions de dollars d’ARR - ayant doublé au cours des dernières années - et à la reconnaissance du secteur pour sa technologie innovante, notamment en remportant le prix 2023 de la meilleure solution basée sur l’IA pour la cybersécurité. ExtraHop a également été nommée leader dans The Forrester Wave™ : Network Analysis And Visibility, Q2 20231.

Une innovation à la pointe du secteur

La plateforme Reveal(x) est unique dans sa capacité à fournir la visibilité à 360 degrés nécessaire aux entreprises pour identifier automatiquement les nouveaux appareils, les appareils indésirables et les appareils non gérés, détecter les activités d’attaque à un stade avancé à l’aide d’une technologie basée sur l’apprentissage machine (ML) et remédier rapidement aux menaces. ExtraHop a récemment mis en libre accès son ensemble de données de 16 millions de lignes pour aider à se défendre contre les domaines générés par des algorithmes (DGA) et permettre aux entreprises de renforcer leurs défenses contre les logiciels malveillants et les opérations de botnet. ExtraHop a également renforcé son partenariat avec CrowdStrike en proposant CrowdStrike Falcon Intelligence intégré à la plateforme Reveal(x).

Nouveaux hauts responsables expérimentés

En vue d’une nouvelle année d’innovation et de croissance, ExtraHop a accueilli Marc Andrews en tant que Chief Revenue Officer (CRO) et Kanaiya Vasani en tant que Chief Product Officer (CPO) pour soutenir sa prochaine étape de croissance sur le marché de la NDR.

Marc Andrews, CRO d’ExtraHop dispose d’une expérience impressionnante dans le domaine de la cybersécurité. M. Andrews a précédemment dirigé les ventes mondiales de Symantec et Blue Coat Systems et apporte à ExtraHop une expérience exceptionnelle dans l’élaboration de stratégies réussies de mise sur le marché, d’alignement et de mise en œuvre. En tant que partenaire opérationnel de Crosspoint Capital, M. Andrews a travaillé avec d’autres entreprises du portefeuille de la société pour favoriser une croissance durable et rentable.

Kanaiya Vasani, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des réseaux et de la sécurité, rejoint ExtraHop en tant que directeur général de l’entreprise. Plus récemment, M. Vasani a travaillé chez Infoblox, où il a dirigé l’équipe Produits de l’entreprise et a considérablement développé les activités d’Infoblox dans le domaine de la sécurité. Il apporte une expérience significative dans la définition et l’élaboration d’une stratégie d’entreprise, puis dans la mise en œuvre du développement de produits afin d’assurer la réussite des clients. M. Vasani a précédemment occupé des postes de direction chez Juniper Networks et Terayon Communications.