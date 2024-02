ExtraHop élargit l’intégration de CrowdStrike Falcon LogScale

février 2024 par Marc Jacob

ExtraHop® annonce un partenariat élargi avec CrowdStrike qui donne aux clients Reveal(x) la possibilité de stocker les enregistrements dans CrowdStrike Falcon® LogScale™, l’offre de SIEM et de gestion des logs Next-Gen de CrowdStrike. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ExtraHop élargit son écosystème de partenaires pour offrir plus de choix dans la façon dont les entreprises gèrent les logs, exploitent leurs outils de sécurité et simplifient la complexité de leur pile technologique.