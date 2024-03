Exterro recrute Rick Valentine au poste de Directeur client

mars 2024 par Marc Jacob

Il apporte plus de trois décennies d’expérience en tant que CCO, sa plus récente expérience en date étant au sein de la société de gestion des données Quantum. Il a travaillé au sein de grandes entreprises publiques et des start-ups à forte croissance de l’univers de la haute technologie, notamment Silver Peak, Systems/HPE, Veritas/Symantec et Intuit. Rick Valentine apporte à Exterro une expertise unique en matière d’extraction et d’analyse des données visant à favoriser un service à la clientèle de premier plan et une rétention clients d’excellence et à informer les pratiques de limitation des coûts.

Une fois qu’il aura pris ses fonctions, Rick Valentine s’attachera à instaurer une culture centrée sur le client dans l’ensemble de l’organisation et à orienter les expériences des clients de A à Z, de la mise en œuvre et de la fourniture de services professionnels à l’intégration, la formation, la collaboration des partenaires et aux renouvellements. Il aura une vision transversale, afin d’aligner chaque pan de la société avec les besoins et les attentes des clients, dans l’optique de maintenir les plus hauts niveaux possibles de satisfaction des clients, de fidélité et de croissance de l’activité tandis que la société continue de se développer et d’innover à un rythme effréné.

Exterro entend redessiner les contours de la gestion des risques liés aux données en offrant des approches fiables et opposables du traitement des données contextuelles des entreprises. Cet engagement permet aux organisations de mettre en place des stratégies efficaces de minimisation des données, tout en respectant parfaitement les lois strictes en matière de confidentialité des données et les pratiques de gouvernance rigoureuses, offrant ainsi aux parties prenantes un contrôle renforcé pour garantir le traitement défendable des données sensibles afin d’atténuer les risques et de renforcer les mesures de conformité. La volonté d’Exterro d’aider ses clients à mieux comprendre leurs données et les risques associés a été au premier plan des quatre acquisitions stratégiques de la société à ce jour, à savoir Zapproved, Divebell, AccessData et Jordan Lawrence.