Exterro lance ExPN (Exterro Partner Network)

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette initiative marque une évolution décisive et un investissement majeur dans la stratégie commerciale d’Exterro, qui se caractérise par des ressources dédiées à ses partenaires internationaux et un programme méticuleusement structuré pour offrir des avantages croissants. Les partenaires Elite qui maîtrisent la suite intégrée de solutions d’Exterro, qui couvre la confidentialité des données, la sécurité, la gouvernance, la criminalistique numérique et la réponse aux incidents (DFIR), ainsi que l’investigation informatique, bénéficieront d’avantages exclusifs, notamment :

• Un partenariat stratégique avec les cadres dirigeants (et pas seulement avec les gestionnaires de compte)

• Une structure à plusieurs niveaux avec des parcours clairs vers le statut Elite

• Des moyens avancés pour générer des revenus et accroître la visibilité de la marque

• Des certifications spécialisées et un développement de l’expertise

• Une protection des opportunités réservée aux partenaires

• Des incitations financières basées sur la performance

ExPN offre à ses partenaires une approche véritablement intégrée en matière de gestion des risques liés aux données. Cet écosystème révolutionnaire élimine les limites des programmes partenaires traditionnels, et permet aux organisations de proposer des solutions avancées et à forte marge tout en simplifiant les relations sur le plan technologique. En s’appuyant sur la plateforme primée d’Exterro, les partenaires s’imposent comme des conseillers stratégiques indispensables, capables de relever les défis liés à l’interconnexion des données dans l’ensemble de l’entreprise.

Les organisations fonctionnent aujourd’hui dans un environnement caractérisé par l’accélération des risques de litiges, le renforcement de la surveillance réglementaire et l’augmentation des cybermenaces. Les outils ponctuels et fragmentés ne suffisent plus pour gérer la complexité croissante des données dans les domaines du droit, de la conformité et de la sécurité. Face à ces défis, ExPN crée des scénarios qui profitent à tous, qu’il s’agisse des revendeurs, des prestataires de services, des intégrateurs de systèmes, des entreprises technologiques ou des clients finaux. L’expertise approfondie des partenaires, associée à la technologie de pointe d’Exterro, offre des solutions complètes de gestion des risques liés aux données qui intègrent l’investigation informatique, la criminalistique numérique et la réponse aux incidents, ainsi que les workflows de confidentialité, de sécurité et de gouvernance des données au sein d’une plateforme unique et facile à utiliser.

Le réseau des partenaires Exterro est désormais ouvert aux partenaires éligibles en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Dans le cadre de ce lancement, Exterro communiquera avec ses partenaires, nouveaux et actuels, par le biais de séances d’information, de sessions de planification conjointes et d’initiatives de commercialisation ciblées, afin d’élaborer des plans de commercialisation communs pour répondre aux besoins des entreprises du monde entier.