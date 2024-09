ExpressVPN lance une application ARM pour les derniers PC Copilot+ de Windows

septembre 2024 par Marc Jacob

Express VPN lance la version compatible ARM de son application VPN, améliorant ainsi la confidentialité et la sécurité des utilisateurs détenteurs dernière génération d’ordinateurs de Microsoft. ExpressVPN devient ainsi l’un des premiers fournisseurs de VPN majeur à lancer une application compatible ARM.

Le lancement des PC Copilot+ de Microsoft équipés de Snapdragon a donné naissance à une nouvelle génération de machines dotées de performances et d’une autonomie de niveau supérieur. La popularité croissante du Co-Pilot+ a également mis en évidence le besoin pressant de compatibilité VPN. C’est pourquoi ExpressVPN, en étroite collaboration avec Qualcomm et Microsoft, a accéléré la livraison d’une application VPN entièrement compatible afin de maintenir sécurité et protection de la vie privée aux utilisateurs de PC Copilot+ Microsoft.

NOUVELLE SOLUTION HYBRIDE POUR LES MACHINES ARM

L’approche innovante d’ExpressVPN en matière de compatibilité ARM marque une étape importante dans la technologie VPN. Auparavant, l’émulation - maintenant utilisée dans la dernière application compatible ARM d’ExpressVPN - posait des limites de performance qui pouvaient affecter la fonctionnalité de l’application.

Grâce à Lightway, ExpressVPN a reconstruit ses drivers spécifiquement pour les systèmes ARM et a utilisé le nouvel émulateur intégré de Microsoft, Prism, pour émuler d’autres services backend. Cette solution hybride permet aux utilisateurs d’ExpressVPN de bénéficier des avantages combinés de la sécurité totale d’un service VPN haut de gamme et d’un temps de développement accéléré.

ExpressVPN ARM64 est disponible en téléchargement sur le site web d’ExpressVPN et sur le magasin Windows.