ExpressVPN lance l’IP dédiée

décembre 2024 par Marc Jacob

Dans le monde numérique actuel, de plus en plus d’utilisateurs recherchent des solutions de sécurité et de confidentialité améliorées pour garder le contrôle de leur expérience en ligne. Qu’il s’agisse d’un travailleur à distance ayant besoin d’accéder à des ressources professionnelles ou d’un utilisateur souhaitant une expérience de navigation ininterrompue, une adresse IP dédiée apporte les avantages d’un accès à distance sans restriction, d’une réputation en ligne améliorée et d’un parcours de navigation plus fluide.

L’IP dédiée d’ExpressVPN est conçue pour optimiser la sécurité et garantir aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur présence en ligne - ni les tiers ni ExpressVPN ne peuvent remonter jusqu’à l’utilisateur.

Établir une nouvelle norme industrielle pour l’IP dédiée

La technologie unique d’ExpressVPN incorpore de puissants contrôles de sécurité et une approche transparente et « open-source » pour développer la meilleure offre d’IP dédiée possible. En mettant l’accent sur la confiance et la transparence, ExpressVPN a publié un livre blanc sur l’IP dédié.

L’attribution de l’IP sans connaissance – caractéristique principale du service d’IP dédié d’ExpressVPN - garantit que les adresses IP sont attribuées de manière privée et ne peuvent pas être surveillées. Cette solution s’appuie également sur des innovations telles que les clés cachées et les Enclaves AWS Nitro qui renforcent d’autant plus la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Maitriser son expérience en ligne avec l’IP dédiée d’ExpressVPN

Le service d’IP dédié d’ExpressVPN est parfaitement intégré à l’interface de l’application ExpressVPN, ce qui permet un processus d’installation rapide et facile en quelques minutes seulement - aucun réglage compliqué n’est nécessaire.

Installation et configuration faciles pour les utilisateurs.

Avec 29 emplacements IP différents dans le monde entier, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de navigation privée améliorée avec les avantages suivants :

• Accessibilité : assurer un fonctionnement ou un accès fluide aux sites sensibles à l’adresse IP ou aux sites qui nécessitent une autorisation, tels que les services bancaires ou les réseaux d’entreprise.

• Commodité : réduire la probabilité de rencontrer des CAPTCHA, en éliminant les tâches fastidieuses et répétitives lors de l’accès à vos sites préférés.

• Contrôle : maitriser l’identité en ligne grâce à une adresse IP qui vous est propre. Profitez de la confidentialité et de la sécurité d’un VPN avec des options d’IP dédiées et partagées - changez en fonction de vos besoins.