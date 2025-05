Expertenmeinung: Cloudgesetz, DSGVO, Abhängigkeit: Die versteckten Risiken außereuropäischer KI nach Golem.ai

Mai 2025 von Golem.ai

Laut einer Studie von Hitachi Vantara verfügen nur 27% der europäischen Unternehmen über eine Infrastruktur, die ein zuverlässiges Datenmanagement ermöglicht. Mit anderen Worten: Fast drei von vier Unternehmen sind nach wie vor ausländischen Gesetzen ausgesetzt, die den Zugang, die Nutzung oder die Übertragung sensibler Daten einschränken können. Die digitale Souveränität des Kontinents ist mehr denn je gefährdet.

Diese Anfälligkeit wird durch eine weit verbreitete Unkenntnis der tatsächlichen Hosting-Standorte von KI-Modellen noch verstärkt. Viele Tools, darunter auch einige in Europa entwickelte, werden in US-amerikanischen oder chinesischen Clouds gehostet, die Gesetzen wie dem Cloud Act oder dem nationalen Geheimdienstgesetz in China unterliegen.

Selbst französische Akteure wie Mistral trainieren und inferieren ihre Modelle auf der Infrastruktur von Microsoft. Diese Feststellung unterstreicht eine oft übersehene Tatsache: Ein französisches Modell zu haben, garantiert noch keine vollständige Souveränität. Daher muss jedes Glied dieser Kette sorgfältig geprüft werden, denn echte Souveränität wird nur dann erreicht, wenn alle Komponenten - vom KI-Modell über die Hardware-Infrastruktur bis hin zur Cloud - den von Europa festgelegten Sicherheits- und Kontrollanforderungen entsprechen.

Vor diesem Hintergrund zeigt Golem.ai, dass es eine glaubwürdige Alternative für Unternehmen gibt, die Leistung mit technologischer Unabhängigkeit verbinden wollen. Mit der neuen Funktion „Vision“ bietet Golem.ai eine KI, die automatisch Informationen aus komplexen Dokumenten (Berichten, Briefen, Rechnungen, Behördendokumenten) extrahieren und Bilder nach bestimmten Kriterien klassifizieren kann. Das Startup beweist damit, dass es möglich ist, Effizienz, Transparenz und Datenkontrolle gleichzeitig zu gewährleisten.

Diese Lösung basiert auf einer selbst entwickelten neuro-symbolischen künstlichen Intelligenz, die ausschließlich in der französischen Scaleway-Cloud gehostet wird, und nutzt außerdem die Open-Source-Modelle von Mistral sowie die deutsche OCR-Technologie IDA. Jede Komponente wird nach ihrer Robustheit und Konformität mit europäischen Sicherheits- und Souveränitätsstandards ausgewählt. Da Golem.ai nur mit europäischen Partnern zusammenarbeitet und die gesamte Datenverarbeitung und -speicherung in der Europäischen Union belässt, bietet es seinen Kunden echte Souveränität und stellt sicher, dass ihre sensiblen Informationen vor extraterritorialen Gesetzen geschützt bleiben.

Dieses zu 100 % europäische Ökosystem erfüllt die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der kritischsten Sektoren. Sie haben erkannt, dass die Beherrschung der Technologie heute eine wesentliche Säule ihrer Sicherheit und ihrer Fähigkeit ist, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen.

Während Europa seine Regulierungsstrategie mit dem AI Act verfeinert, fordert Golem.ai die Unternehmen auf, hinter die kommerziellen Versprechen zu blicken: Wer sich für ein souveränes Ökosystem entscheidet, schützt seine Daten, sichert seine Aktivitäten und stärkt seine Autonomie. Die künstliche Intelligenz von morgen wird souverän sein oder sie wird eine Schwachstelle sein.