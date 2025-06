Experteam nomme le Directeur de son activité Business Central

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Afin de faire faire évoluer son offre et de proposer à ses clients une gamme de services unique autour de l’environnement Microsoft Business Central, Expertam vient de recruter un expert unanimement reconnu sur le marché. Directement rattaché à la Direction Générale incarnée par Sébastien MARCHÉ, il devra notamment poser les fondations d’une activité Business Central robuste et maîtrisée et constituer une équipe experte et engagée autour d’une vision claire et durable. Il saisira enfin le virage des agents intelligents dans Business Central et affirmera un leadership progressif.

Ce faisant, Sébastien BERTHIER jouera un rôle déterminant dans l’évolution de la proposition de valeur d’Experteam et veillera à positionner l’ESN comme l’un des rares experts du marché français à pouvoir piloter de bout en bout les projets liés à la mise en œuvre de Business Central.

Avant de rejoindre Experteam, Sébastien BERTHIER a évolué dans des groupes de premier plan à l’image de BAKER TILLY STREGO, Groupe FONCIM, CER france, Système U, GPA Initiatives, Triskelis, Gest’Innov ou encore dernièrement Groupe Syd où il occupait le poste de Directeur Practice Microsoft Business Central. Sébastien BERTHIER est notamment titulaire d’un DECF comptabilité et gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers. Très impliqué dans la communauté Microsoft à l’échelle française et européenne, il est également trésorier d’IAMCP France, l’association des partenaires Microsoft en France.