Experteam dévoile une nouvelle offre d’accompagnement autour de l’ERP Dynamics 365 Business Central

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La montée en puissance de la solution Dynamics 365 Business Central se confirme et conduit de nombreuses entreprises à s’appuyer sur cette technologie pour optimiser leurs différents processus de gestion. Dans ce contexte, Experteam pourra accompagner ses clients dans leurs projets Modern Workplace et Cyber en intégrant Dynamics 365 Business Central dans un environnement collaboratif et sécurisé. Dans cette optique, l’ESN a recruté une équipe pluridisciplinaire expérimentée, alliant expertise fonctionnelle, savoir-faire projet et proximité client.

Une offre de services pour concevoir, déployer, exploiter et faire évoluer un projet Dynamics 365 Business Central

Experteam propose une offre modulaire, lisible et adaptée aux besoins des entreprises, avec une exécution rigoureuse à chaque étape du cycle projet. De l’analyse initiale jusqu’au déploiement, en passant par la réalisation de maquettes et la formation des Key Users, l’offre d’Experteam est centrée sur la qualité de la mise en œuvre et une maîtrise des périmètres fonctionnels et techniques. L’ESN se positionne donc comme un guichet unique pour les organisations souhaitant moderniser leur ERP et exploiter pleinement les innovations proposées par Dynamics 365 Business Central.

À travers cette nouvelle offre, Experteam pourra ainsi permettre à ses clients d’améliorer et d’automatiser la gestion de leurs opérations dans différents domaines comme :

La gestion financière et le pilotage budgétaire : centralisation de la comptabilité générale et analytique, suivi des budgets, automatisation des écritures de clôture et pilotage de la trésorerie.

La gestion des ventes et achats : gestion des devis, commandes, factures, réceptions fournisseurs et engagements contractuels.

La gestion des stocks et des opérations de production : suivi des stocks en temps réel, réapprovisionnements automatisés, ordonnancement de la production, gestion fluidifiée des nomenclatures et gammes.

La gestion de projets et le suivi de la rentabilité : structuration des budgets, planification des ressources, suivi des temps passés et analyse fine de la rentabilité projet par projet.

Le service client et la gestion des interventions : centralisation des demandes et gestion des interventions et contrats avec un suivi structuré.

Au-delà de ces éléments, l’ESN s’inscrit dans une dynamique de veille stratégique constante sur les évolutions de Dynamics 365 Business Central, en lien étroit avec les équipes de Microsoft. Ainsi, Experteam sera en mesure de faire évoluer son offre en continu, d’anticiper les nouveaux cas d’usage et de les intégrer de façon pragmatique dans les projets de ses clients.