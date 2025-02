Exoscale et Diggers collaborent pour réduire l’impact énergétique des datacenters, grâce à une nouvelle solution de refroidissement liquide

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Exoscale, le fournisseur de services cloud d’A1 Digital, et l’entreprise autrichienne Diggers, annoncent leur collaboration pour développer des datacenters durables dédiés à l’Intelligence Artificielle (IA). La solution de refroidissement liquide innovante de Diggers permet une réduction significative de la consommation d’énergie et utilise la chaleur résiduelle générée par les datacenters du groupe A1. Cette solution de refroidissement liquide inédite permet de concevoir des datacenters plus durables, adressant le défi de l’empreinte énergétique liée à l’intelligence artificielle.

La croissance de l’IA implique un besoin important de capacité dans les datacenters.

L’IA étant particulièrement énergivore, sa croissance engendre une hausse importante de la consommation électrique de ces infrastructures qui devrait représenter jusqu’à 6 % de l’électricité consommée en France en 2050. Le refroidissement des datacenters, qui représente près de 40% de leur consommation énergétique, offre un potentiel d’optimisation important. Améliorer l’efficacité énergétique de ce processus permettrait de réduire significativement les coûts et l’empreinte carbone de l’IA, posant ainsi la question de son rapport coût-bénéfice global.

Pour Exoscale, la consommation d’énergie représente un défi majeur.

« Nous observons un retour en force du refroidissement liquide dans les datacenters. Or cette technologie est souvent coûteuse et la chaleur produite par les datacenters rarement récupérée », explique Mathias Nöbauer, PDG d’Exoscale. « Il est crucial de valoriser cette chaleur de manière efficace et rentable pour une durabilité accrue. Diggers illustre bien cette approche. »

Refroidissement innovant à haut rendement

Diggers propose une solution simple et intégrée de refroidissement liquide qui cible directement la source de chaleur au niveau des GPU utilisés pour l’IA. Le système, composé de lignes de refroidissement connectées aux serveurs, est également compatible avec les processeurs standards des serveurs sans GPU.

Contrairement aux systèmes de climatisation classiques, ce système exploite les effets de la thermodynamique pour réduire considérablement les besoins énergétiques et utiliser jusqu’à 98 % de la chaleur résiduelle produite par les datacenters. Cette chaleur est ensuite utilisée pour la production d’eau chaude ou le chauffage urbain par exemple. La solution de Diggers nécessitant uniquement une alimentation en eau et en électricité, elle s’intègre aussi bien aux nouvelles générations de datacenters qu’aux plus anciens, permettant ainsi d’économiser jusqu’à 50 % de l’énergie de refroidissement des datacenters traditionnels. L’aluminium utilisé par Diggers prévient la corrosion et assure la durée de vie des tuyaux avec un minimum d’entretien.

« La multiplication des clouds privés et des applications d’IA entraîne une demande inévitable de capacité des datacenters, dont l’efficacité énergétique est aujourd’hui un enjeu crucial. Avec la solution de Diggers, nous réalisons une économie d’énergie d’environ 30 %, contribuant ainsi à une approche plus durable des clouds et de l’IA », explique Martin Resel, CCO Enterprise d’A1.

« Les émissions de CO2 des centres de données ont dépassé celles du trafic aérien mondial. Il est impératif d’agir pour limiter, autant que possible, l’impact de ces infrastructures », souligne Martin Schechtner, PDG de Diggers. « L’installation pilote de notre technologie de refroidissement chez A1 démontre le potentiel de notre solution pour des centres de données durables. »

« La réduction de la consommation d’énergie dans les datacenters est devenue essentielle. Intel® Xeon® offre une efficacité énergétique de pointe et un faible coût total d’exploitation. C’est pourquoi nous favorisons les acteurs qui agissent pour une IA et un cloud durables. La solution de Diggers est un excellent exemple d’optimisation énergétique et de réutilisation de la chaleur », déclare Jean-Laurent Philippe, CTO EMEA chez Intel.