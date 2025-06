eXo Platform et BlueMind : la messagerie souveraine et collaborative au cœur de la digital workplace

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

eXo Platform, éditeur français d’intranet et de digital workplace open-source, annonce un nouveau partenariat avec BlueMind, solution souveraine et open-source de messagerie collaborative d’entreprise.

L’objectif de ce partenariat est de proposer une intégration native de BlueMind dans la digital workplace eXo Platform, grâce à un connecteur dédié, et de permettre aux utilisateurs de consulter et de gérer leurs emails BlueMind directement depuis leur digital workplace eXo.

Une alternative souveraine aux GAFAM

Dans un contexte géopolitique complexe où la souveraineté numérique est un enjeu stratégique, le partenariat eXo et BlueMind offre une réponse concrète aux attentes et besoins des organisations afin de sortir de la dépendance aux solutions propriétaires des GAFAM, notamment Microsoft 365.

Une expérience utilisateur unifiée

Grâce à ce nouveau connecteur, les utilisateurs accèdent à leur messagerie BlueMind depuis leur digital workplace eXo, sans quitter leur environnement de travail eXo. Ils reçoivent des notifications en temps réel à la réception de nouveaux emails, peuvent les consulter depuis la plateforme eXo et y répondre instantanément.

Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une expérience unifiée pour une meilleure productivité et plus de simplicité d’usage au quotidien.