Exer devient Kappa Data France

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

L’entreprise confirme par ailleurs son ancrage sur le territoire lillois, avec le recrutement en cours de nouveaux talents dans les fonctions commerciales avant-vente, pour porter l’équipe Kappa Data France à une quarantaine de personnes d’ici l’été. En parallèle, l’entreprise est en recherche de nouveaux locaux, à proximité de son siège actuel (Lomme), afin de déménager ses équipes dans des bâtiments plus grands et d’anticiper les futurs besoins liés à sa croissance.

Kappa Data France annonce également la prise de fonction, à partir du 4 février 2025 de son nouveau directeur général, Erwan Le Guen. Expert du monde IT BtoB, Erwan Le Guen a créé en 2005 Be IP, entreprise spécialisée dans les solutions de voix sur IP, qu’il a revendu en 2017 à Also, l’un des principaux fournisseurs de technologies du secteur de l’Informatique et des Télécoms en Europe, dont il dirigeait la filiale France depuis. Michel Grunspan, qui dirigeait Exer en France depuis 2007, quitte quant à lui l’entreprise, dont il reste actionnaire au sein du groupe Kappa Data.

En termes de développement, et afin d’étendre son offre à l’ensemble du territoire français, Kappa Data France projette d’ouvrir plusieurs agences en France dans les cinq prochaines années, en complément de ses agences actuelles de Toulouse et de Lyon. En fonction des opportunités, les zones cibles seraient la région nantaise, l’Est de la France sur la zone Nancy – Strasbourg, ainsi que la Côte d’Azur.

Enfin, Kappa Data France va proposer à ses clients revendeurs de nouvelles solutions, déjà commercialisées par le Groupe ailleurs en Europe, comme RunZero, une solution de gestion d’actifs qui permet aux PME et aux entreprises d’identifier et d’inventorier facilement leurs dispositifs informatiques, IoT et OT. D’autres marques seront introduites tout au long de l’année 2025, dans la continuité de Barracuda (solution pour la sécurité des réseaux et applis), Solarwinds (solutions de gestion centralisée des réseaux, des systèmes et de l’infrastructure informatique), OneSpan (solutions d’authentification multifactorielle), introduits sur le marché français en 2024 et qui poursuivent leur développement.

Sans compter les autres marques déjà bien installées sur le marché français, comme Stormshield (solution pour la sécurité informatique), Extreme Networks (solution d’équipements pour les réseaux), WithSecure (solutions anti-malware et MDR) ou encore Ucopia/Weblib (solution Wifi haute densité).

Les clients revendeurs de Kappa Data peuvent s’appuyer, pour la commercialisation de toutes ces solutions, sur les programmes de formation en français disponibles sur sa « Training Academy ».