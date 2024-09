Exclusive Networks annonce un accord mondial avec Rackmount.IT

septembre 2024 par Marc Jacob

Avec ce partenariat stratégique, l’écosystème mondial de partenaires d’Exclusive Networks va pouvoir répondre à la demande croissante en matière de solutions racks personnalisées. Les entreprises vont ainsi pouvoir installer en toute sécurité la nouvelle génération de dispositifs de sécurité miniaturisés adaptés aux organisations distribuées, aux environnements industriels, aux usines de fabrication et aux sites distants.

Les équipements de sécurité réseau deviennent de plus en plus compacts et durables. Il est capital d’assurer leur protection physique tout en veillant à préserver leurs performances. Les solutions Rackmount.IT sont spécialement conçues pour les équipements compacts. Elles sécurisent les infrastructures de sécurité réseau critiques et en optimisent les performances.