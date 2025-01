Exabeam

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Contact :

Matthieu Potin matthieu.potin@exabeam.com

+33 (0)6 08 01 57 37

Année de création : 2013

Activités :

Exabeam est un leader mondial en cybersécurité, spécialisé dans les opérations de sécurité basées sur l’IA. Nous aidons les entreprises à détecter, investiguer et répondre aux menaces en exploitant les logs informatiques et en utilisant le machine learning pour décupler les capacités d’analyses.

Description du produit ou solution phare pour 2024/2025 :

Exabeam propose une solution complète et intégrée conçue pour renforcer l’efficacité des centres opérationnels de sécurité (SOC). Selon les environnements (cloud, hybride ou on-premise), nous offrons 2 types de solutions :

1. SIEM Next Gen :

o Une solution SIEM de dernière génération conçue pour détecter les attaques avancées basées sur les signaux faibles et pour réduire la complexité liée au maintien en conditions de sécurité

o Forces clés :

§ Détection basée sur un double niveau d’analyse : des règles de corrélations statiques et une analyse comportementale dynamique basée sur du Machine Learning

§ Forensic en 1-click avec agrégation des alertes, contextualisation intégrée et aide d’un assistant virtuel

§ Analyse de la posture de sécurité en fonction des logs collectés et des cas d’usage détectables

o Go to Market :

§ Disponible on premise ou en SaaS Cloud Natif

Notre SIEM Next Gen est idéal pour les entreprises souhaitant simplifier leur Cyber-SOC : une plus grande capacité de détection, moins besoin d’expertise, moins consommateur en temps humain.

2. Module UEBA (User and Entity Behavior Analytics) :

o Notre module UEBA est conçu pour être un complément à un SIEM existant afin d’augmenter les capacités de détections notamment concernant les attaques complexes basées sur les signaux faibles.

o Forces clés :

§ Analyse comportementale individualisée par utilisateur et par objet (PC, serveur etc …).

§ 1800 modèles d’analyse basés sur des déviations et signaux faibles qui ne sont pas détectables par les règles de corrélations statiques d’un SIEM.

§ Forensic un 1-click avec agrégation des alertes, contextualisation intégrée et aide d’un assistant virtuel

§ Analyse de la posture de sécurité en fonction des logs collectés et des cas d’usage détectables

o Go to Market : module SaaS Cloud natif à connecter à un SIEM existant (Splunk, MS Sentinel, Logpoint, ELK etc …)

Adresse du site Internet : www.exabeam.com

Services proposés sur ce site :

– Présentation détaillée des solutions

– Ressources éducatives : livres blancs, études de cas, vidéos, webinaires.

– Accès aux démos interactives et informations sur les programmes de formation Exabeam.

Quelques observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Exabeam continue d’innover pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, quel que soit leur environnement technologique :

· Flexibilité dans les déploiements : Exabeam s’adresse aussi bien aux entreprises orientées cloud qu’à celles ayant des exigences on-premise strictes.

· Technologies complémentaires : Grâce à une intégration fluide entre nos technologies, Exabeam offre une expérience cohérente et complète pour optimiser les opérations de sécurité.

· Expérience utilisateur augmentée : avec des outils comme l’UEBA, les SOC peuvent détecter et répondre aux menaces rapidement et efficacement.

· Vision globale et engagement local : en Europe, Exabeam soutient les CISOs et leurs équipes avec des solutions adaptées aux réglementations locales et aux défis de la cybersécurité.