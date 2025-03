Evonik sélectionne NTT DATA pour sécuriser ses opérations dans le monde

Dans le cadre de ce partenariat stratégique sur cinq ans, NTT DATA mettra en place et opèrera un centre des opérations de sécurité (SOC) entièrement managé, tout en offrant un support technique multilingue. NTT DATA proposera également ses services de monitoring 24h/24, de détection des menaces et de réponse rapide aux sites de production d’Evonik répartis dans le monde entier.

« Evonik opère dans plus de 100 pays et a à cœur de maintenir un haut degré d’expertise technologique et d’excellence opérationnelle sur l’ensemble de ses installations du monde entier. Par conséquent, nous avions besoin d’un partenaire stratégique capable de proposer et de manager des solutions de cybersécurité à l’échelle internationale, tout en offrant un support technique dans de multiples langues, » déclare Heidi Grön, Senior Vice President Production & Technology de la division Smart Materials chez Evonik.

En tant que conseiller de confiance en matière de cybersécurité, NTT DATA adaptera ses services afin d’aider Evonik à surmonter les défis émergents, d’offrir des services de cybersécurité managés cohérents et de renforcer la résilience numérique de l’entreprise pour les années à venir.

« En tant que multinationale spécialisée dans le domaine de la chimie fine, il était important pour nous de sélectionner un partenaire stratégique disposant d’une portée et d’une présence suffisante afin de protéger nos installations de production et de fournir un accompagnement sur mesure dans l’ensemble des régions où nous opérons, » souligne Thomas Schiffer, Head of IT chez Evonik. « Nous avons il y a NTT DATA en raison de son expertise technique et professionnelle étendue dans le domaine de la sécurité OT, qui constitue un atout inestimable dans la lutte contre les cybermenaces en constante évolution mettant en péril notre production. »

« La cybercriminalité se développe dans le monde entier et gagne en sophistication, au point de devenir un business model très lucratif. De nos jours, il ne suffit plus simplement de se conformer aux exigences règlementaires de NIS2. Les entreprises doivent se préparer à faire face aux menaces de manière proactive, anticiper les risques à venir et s’assurer qu’elles sont en mesure d’agir » explique Stefan Hansen, PDG et président du comité de direction de NTT DATA DACH. « Nous sommes ravis d’avoir gagné la confiance d’Evonik grâce à nos solutions de cybersécurité de bout en bout et nous sommes impatients de lancer ce projet commun. »