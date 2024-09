Eviden renforce les performances du supercalculateur IA suédois Berzelius

septembre 2024 par Marc Jacob

La demande croissante de puissance pour soutenir les calculs avancés en intelligence artificielle a atteint des niveaux sans précédent. Pour cela, le supercalculateur Berzelius dispose d’infrastructure nationale essentielle et accessible à tous les chercheurs de Suède et joue un rôle clé pour répondre à ces besoins croissants. Cette puissance de calcul unique a d’ores et déjà permis des avancées significatives dans divers domaines de recherche, dont la science des matériaux, l’imagerie médicale et la perception visuelle.

Le supercalculateur Berzelius bénéficiera de l’ajout de 16 systèmes NVIDIA DGX™ H200, avec 128 GPU NVIDIA H200 Tensor Core au NVIDIA DGX SuperPODTM, portant son architecture complète à 110 nœuds et 880 GPU pour un calcul accéléré efficace. En complément, l’équipe d’Eviden intégrera la plateforme de données VAST, afin de tirer parti de NAS, l’offre de VAST pour les entreprises certifiée NVIDIA DGX SuperPOD qui permettra au système Berzelius d’atteindre une plus grande durabilité, une performance renforcée et une gestion des données hautement efficace.

Le supercalculateur IA Berzelius, financé par la Fondation Knut et Alice Wallenberg et installé à l’Université de Linkoping (Suède), a déjà permis des avancées dans de nombreuses disciplines. Le système a, entre autres, été utilisé pour former le modèle de langage (LLM) suédois à grande échelle GPT-SW3, pour accélérer la recherche sur le repliement des protéines, entraîner de nouveaux systèmes de vision par ordinateur ou encore générer des images médicales synthétiques pour la formation des médecins.

Prof. Anders Ynnerman, Directeur du programme WASP, professeur de visualisation scientifique, Université de Linkoping a souligné « Dans le domaine de l’intelligence artificielle, secteur qui évolue rapidement, il est essentiel que les chercheurs aient accès à des ressources de pointe pour l’apprentissage automatique, intégrées dans l’infrastructure nationale de supercalcul. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle cette mise à niveau de Berzelius s’est concrétisée et j’ai hâte de découvrir les résultats de recherche qu’elle permettra d’obtenir ».