Eviden présente le Lifelink Hoox T40

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce la disponibilité de sa solution de téléphonie sécurisée nouvelle génération, le Lifelink Hoox T40. Cette solution tout-en-un, conçue et assemblée en France, protège une confidentialité de haut niveau et empêche les comportements inappropriés tels que les malwares, les virus, les rootkits ou les connexions indésirables aux serveurs. La technologie Hoox est adaptable aux smartphones du commerce sur demande.

Avec le Lifelink Hoox T40, Eviden propose un dispositif dédié conçu pour préserver la confidentialité des communications lors d’opérations critiques. Cet équipement hautement sécurisé assure la protection de données très sensibles, permettant aux gouvernements et aux institutions financières de mener des missions stratégiques en toute sécurité et en toute confiance. L’équipement maintient la sécurité et l’intégrité des informations échangées, assurant des communications continues et fiables, même dans des situations extrêmes où aucun autre smartphone ne peut être utilisé. Avec cette nouvelle offre, les clients bénéficient d’une solution discrète, hautement confidentielle et adaptée à leurs besoins.

Lors d’opérations à haut risque ou de missions sensibles où la confidentialité est cruciale, les gouvernements ainsi que les services financiers et juridiques ne peuvent se permettre aucun compromis en matière de sécurité des communications. Il est vital que les données très sensibles soient protégées contre tout accès non autorisé.

La gamme Lifelink Hoox d’Eviden fournit des communications hautement sécurisées et une protection des données depuis 2013, avec un matériel spécialisé et un système d’exploitation Android profondément renforcé. La solution Lifelink Hoox offre des fonctions inédites pour garantir une confidentialité totale, telles qu’un appareil téléphonique sécurisé, une communication sécurisée (cryptage intégral de la voix et des messages) et un store d’applications sécurisé.

Le système central du Hoox est disponible en deux modes : dans les locaux du client pour une souveraineté totale ou en mode SaaS, hébergé par Eviden.

Les équipements et les solutions sont entièrement conçus pour répondre aux besoins des clients, en mettant notamment l’accent sur l’autonomie grâce à une batterie de grande capacité. Ils peuvent être livrés sous forme de smartphones durcis ou être personnalisés pour sécuriser un modèle spécifique d’appareil choisi par le client, sur la base de la technologie Hoox.