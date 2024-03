Eviden ouvre un centre d’opérations de sécurité (SOC) au Mexique

mars 2024 par Marc Jacob

Les cyberattaques qui affectent l’environnement commercial actuel sont en augmentation et deviennent de plus en plus sophistiquées. Les centres d’opérations de sécurité d’Eviden constituent un facteur clé de différenciation dans la gestion des risques d’entreprise en transformant les environnements de sécurité hautement cloisonnés en champs d’opérations holistiques et avancées.

Le SOC d’Eviden au Mexique fournira aux clients ses services gérés de détection et réponse aux incidents (MDR – Managed Detection and Response) pour identifier et atténuer les menaces, et leur apportera des réponses éclairées et prescriptives pour une sécurité proactive. La solution avancée de MDR, alimentée par la plateforme d’intelligence artificielle de nouvelle génération d’Eviden AIsaac Cyber Mesh, fournit des renseignements clés sur les menaces, permet la détection et la recherche proactives des cybermenaces, la surveillance continue de la sécurité, l’analyse des incidents, le confinement des menaces et une réponse complète pour faire face aux menaces émergentes d’aujourd’hui. Dans le cadre d’une démarche continue d’innovation et de mise en œuvre de solutions d’excellence, Eviden a lancé une version « données souveraines » de son service MDR, qui garantit le maintien des données des clients dans une même zone géographique. La version cloud native classique du service MDR d’Eviden est désormais 100 % neutre en carbone.

Le réseau mondial de SOC d’Eviden s’appuie sur les équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT - Computer Security Incident Response Team) pour bloquer et neutraliser les cyberattaques en temps réel dans tous les secteurs d’activité. Chaque SOC est conçu pour identifier et limiter rapidement l’impact des incidents de sécurité pour les grandes entreprises à l’aide d’une surveillance et d’une détection des menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi que de réponses ciblées.

Avec une équipe mondiale de plus de 6 500 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 17 SOC, Eviden offre une sécurité numérique de bout en bout.