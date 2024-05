Eviden met en place la solution ’clearing house as-a-service’ pour Athumi

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce que l’entreprise de services publics de données Athumi a choisi d’intégrer sa solution ’clearing house as-a-service’ pour faciliter le trust management, l’autorisation, la gestion des contrats et la monétisation transparente des flux de valeur à travers les plateformes de données de l’entreprise. La solution d’Eviden permettra à Athumi de simplifier et de rationaliser les flux monétaires et de factures dans sa plateforme de données immobilières en regroupant les transactions financières en un seul système de paiement et de facturation. Il sera ainsi possible de collecter et de vérifier automatiquement les débits impayés, d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale et, par conséquent, d’augmenter la satisfaction clients.