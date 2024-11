Eviden lance Evidian Orbion

novembre 2024 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activité du groupe Atos, annonce le lancement d’Evidian Orbion, sa solution Identity-as-a-Service (IDaaS) de nouvelle génération. Evidian Orbion intègre la gouvernance et la gestion des identités (IGA), la gestion des accès (AM) et la gestion des accès à privilèges (PAM) en une solution as-a-Service unique conçue pour les environnements hybrides. Evidian Orbion offre aux organisations un moyen flexible et évolutif de gérer les identités et les droits d’accès, en mettant l’accent sur l’efficacité et la sécurité.

Pendant plusieurs années, les entreprises se sont structurées autour d’un périmètre de sécurité interne, protégé par des pares-feux et des réseaux privés virtuels. Aujourd’hui, les employés et les partenaires tiers doivent pouvoir accéder à des applications professionnelles, fonctionnant parfois en dehors du périmètre interne de l’entreprise et à partir d’une variété d’emplacements situés en dehors du réseau interne de l’entreprise. Ce paradigme de sécurité " identity-first " introduit un nouveau niveau de complexité pour la gestion des identités et des accès. Evidian Orbion se concentre sur la réduction de la complexité du déploiement de la gestion des identités et des accès. La solution renforce les déploiements avec des capacités telles que l’auto-enrôlement (self-enrolment) et l’intégration avec des outils de vérification d’identité (Identity Proofing tools). Evidian Orbion est conçu pour répondre aux besoins des moyennes et des grandes entreprises.

Répondre aux exigences en matière de réglementation et de souveraineté

En plus de ces contraintes, le paysage réglementaire, comme la directive européenne NIS 2 par exemple, étend les exigences de sécurité. Cette dernière oblige notamment les entreprises à formaliser davantage leurs politiques d’analyse de risque, à accélérer le traitement et la divulgation des vulnérabilités, à améliorer le traitement des incidents de sécurité, à définir des politiques de contrôle d’accès et à déployer l’authentification forte. Evidian Orbion offre une base IAM sécurisée et conforme, pour régir les contrôles d’accès et implémenter l’authentification multi-facteurs. Outre la vérification d’identité, la solution offre des fonctionnalités avancées comme les identités décentralisées (SSI), et une infrastructure hautement sécurisée conçue avec DevSecOps.

Martin Kuppinger, analyste principal et cofondateur de KuppingerCole Research, a déclaré : "Evidian Orbion est une solution puissante dans le segment de marché des Identity Fabrics. Avec son modèle de déploiement, elle s’adresse aux moyennes et grandes entreprises, leur offrant la flexibilité dont elles ont besoin. De plus, Evidian étant un fournisseur européen et le déploiement de l’IDaaS étant réalisé à partir de centres de données européens, la solution est bien positionnée pour répondre aux besoins des organisations basées dans l’UE qui rendent obligatoires ou préfèrent des solutions souveraines offrant une résidence des données dans l’UE. C’est le cas des agences gouvernementales et les entreprises opérant des infrastructures critiques. "