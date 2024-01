Eviden et Microsoft concluent un partenariat stratégique mondial sur cinq ans

janvier 2024 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, et Microsoft annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique sur cinq ans qui vient renforcer leur collaboration existante, avec le développement et le lancement de solutions industrielles innovantes basées sur Microsoft Cloud et alimentées par l’IA. Cette annonce s’inscrit dans la stratégie globale de partenariats et d’alliance d’Eviden visant à renforcer et réorganiser son réseau mondial de partenaires, en consolidant les partenariats existants tout en développant de nouveaux liens.

Ce partenariat entre Microsoft et Eviden marque une étape majeure dans leur ambition commune d’accompagner la transformation numérique des entreprises en les dotant notamment de technologies avancées. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les deux entreprises développeront et déploieront conjointement des solutions transformatrices de données et d’IA, de Copilot et de transformation du cloud. En associant l’expertise de Microsoft dans le Cloud computing et les technologies de pointe, avec l’expertise approfondie d’Eviden et son approche centrée sur le client, ce partenariat fournira des solutions sur mesure et innovantes pour relever les défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises actuellement.

Les deux sociétés se sont engagées à générer 2,8 milliards de dollars supplémentaires pour l’activité de services Cloud d’Eviden au cours des cinq prochaines années. Pour ce faire, elles développeront conjointement des accélérateurs pour des activités communes de commercialisation, dans des secteurs clés tels que les services financiers, l’automobile, l’industrie, l’énergie et les services publics, la santé, les sciences de la vie et le secteur public. Eviden et Microsoft accéléreront leurs activités de commercialisation ciblées en investissant conjointement dans la co-innovation et en créant des offres prioritaires grâce aux Global Delivery Centers, au centre d’excellence et aux talents d’Eviden.

Centres d’innovation partagée

Eviden et Microsoft lanceront plusieurs centres d’innovation industrielle conjoints afin d’accélérer la recherche avancée et le co-développement de solutions industrielles basées sur l’IA générative dans les services financiers, l’automobile, l’industrie, l’énergie et les services publics, la santé, les sciences de la vie et le secteur public, en tirant parti de l’expertise d’Eviden dans le machine learning (ML), l’IA et Azure OpenAI Service, comme annoncé précédemment en novembre. Eviden s’engage à utiliser Microsoft Azure pour créer et accélérer le développement de ces solutions industrielles.

Six domaines stratégiques et offres prioritaires

En complément du développement de leur partenariat, Eviden et Microsoft continueront à proposer des solutions innovantes pour leurs clients, dans les six domaines stratégiques mentionnés ci-dessous. Les deux entreprises ont d’ailleurs déjà rencontré un franc succès auprès de clients clés communs.

Innovation en matière d’IA et de données : accélération de la transition vers des applications Cloud optimisées par l’adoption de L’IA générative, de Launchpad et de Copilot.

Services cloud : Eviden DevSecOps permet d’accélérer la transformation des applications informatiques de manière sûre et durable, tout en ajoutant de l’agilité et en réduisant les dépenses cloud avec FinOps afin d’offrir un avantage concurrentiel aux entreprises.

Innovation et infrastructure applicatives : migration et modernisation du portefeuille client existant avec des accélérateurs de migration rapide et des innovations applicatives.

Applications métier : innovation et modernisation d’applications et de nouvelles solutions grâce à l’IA via Power Platform et D365.

Sécurité : En tant que leader mondial des services de cybersécurité, Eviden accélérera l’adoption de la sécurité avec AIsaac (MDR) et des technologies Microsoft.

Accélération de la transformation SAP : En s’appuyant sur plus de 14 années de partenariat avec SAP, Eviden et Microsoft, et renforcé par l’expérience d’Eviden, qui utilise en interne, au niveau mondial, SAP S/4HANA® - un pilier du programme RISE with SAP - et par la migration de ses systèmes SAP internes vers Microsoft Azure.

Global Delivery Centers et Centre d’excellence

Eviden renforcera ses Global Delivery Centers ainsi que son Centre d’excellence en perfectionnant les compétences et en formant ses 50 000 collaborateurs dans le monde avec plus de 16 000 nouvelles certifications Microsoft au cours des cinq prochaines années. Eviden investira également en développant son activité Microsoft Business avec plus de 50 équipes dédiées aux ventes, à l’architecture de solutions et à l’habilitation dans des pays et régions prioritaires, notamment l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et la Suisse.