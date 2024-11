Eviden décroche les premières places du podium des supercalculateurs les plus économes en énergie au monde

novembre 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce que 55 de ses supercalculateurs figurent dans le TOP500 et que deux de ses systèmes dominent le Green500, classements qui listent respectivement les supercalculateurs les plus puissants et les plus économes en énergie au monde.