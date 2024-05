Eviden annonce JARVICE AI

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce JARVICE™ AI, une nouvelle solution logicielle qui complète sa gamme étendue de produits et services BullSequana AI. JARVICE AI simplifie le travail des data scientists et des administrateurs d’infrastructures d’IA en fournissant un accès d’orchestration " unique et sécurisé " à des clusters de GPU ou à des fournisseurs de cloud géographiquement dispersés.

JARVICE AI est une extension complète de la plateforme HPC d’entreprise existante JARVICE™ XE d’Eviden. Dotée de nouvelles capacités, cette plateforme est conçue pour l’IA et peut orchestrer en un clic des frameworks MLOps sur des infrastructures d’IA avancées, que ce soit sur site, dans le cloud ou sur des architectures fédérées. L’offre se targue d’offrir une performance "bare metal" et de proposer une très grande flexibilité pour exécuter des ressources d’accélération GPU, CPU, IPU ou toute autre ressource d’IA émergente. JARVICE AI exploite la vaste place de marché d’applications HyperHub™, et l’élargit avec un catalogue d’applications et de frameworks spécifiques à l’IA qui couvre le spectre de l’IA générative, des model ops et du LLM. En outre, JARVICE AI peut prendre en charge des applications et des frameworks d’IA personnalisés.

Grâce à son planificateur de charge de travail avancé intégré, JARVICE AI répond à un ensemble varié de besoins de planification simultanée de l’IA à partir d’une seule plateforme, y compris l’entraînement à grande échelle pour les frameworks d’IA générative, les tâches d’inférence à faible latence et les flux de travail MLOps complexes. JARVCE AI offre ainsi des niveaux élevés d’efficacité pour l’utilisation des clusters et la mobilité de la charge de travail.

Disponibilité :

JARVICE AI sera disponible à grande échelle au troisième trimestre 2024, avec un accès anticipé pour les clients dès aujourd’hui. Eviden sera présent à l’ISC24 à Hambourg, en Allemagne, cette semaine. Visitez le stand K30 pour parler avec une équipe d’experts ou pour voir une démonstration de JARVICE AI.