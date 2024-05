Eviden annonce BullSequana AI 600

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden présente BullSequana AI 600. Ce nouveau produit de la famille BullSequana AI est lancé en collaboration avec AMD. BullSequana AI 600 s’adresse aux entreprises qui ont besoin de serveurs à 8 GPU pour aider les développeurs, les data scientists et les chercheurs à réaliser des percées en termes d’innovation et de calcul, avec un accent particulier sur les modèles basés sur l’accélérateur AMD Instinct MI300X™. Cette gamme offre des capacités de calculs exceptionnelles, ainsi qu’un rapport coût-performance optimal, garantissant ainsi aux clients le meilleur rapport qualité-prix pour leur investissement.

Pour aider les entreprises et la recherche à atteindre leurs objectifs avec une plus grande efficacité énergétique, la famille de produits BullSequana AI 600 offre une suite complète de systèmes d’IA disponibles en version refroidie par air (modèle AI 600) ou qui peuvent être équipés de la technologie DLC (Direct Liquid Cooling) d’Eviden pour une efficacité maximale (modèle AI600H). L’architecture IA d’Eviden, conçue pour refroidir à la fois les cartes CPU et GPU, permet de retenir jusqu’à 80% de la chaleur grâce au DLC. Cette solution DLC permet aux systèmes d’occuper un espace relativement dense au sein du centre de données, ce qui génère des économies substantielles pour les entreprises et facilite l’évolutivité.

La gamme BullSequana AI 600 utilise les accélérateurs AMD Instinct MI300X et la suite logicielle ROCm™, un environnement qui fournit un écosystème robuste et éprouvé pour le développement de l’IA. Elle met l’accent sur l’ouverture, la performance et la flexibilité.

Chaque BullSequana AI 600 est équipé de 2 processeurs AMD EPYC™ de 4ème génération et de 8 accélérateurs AMD Instinct MI300X, interconnectés via un réseau Infinity Fabric, chaque GPU MI300X fournissant 304 cœurs de calcul, 5,22 PFLOPS de pic de performance théorique (FP8), de 2,61 PFLOPS de pic de performance théorique (FP16) et 192 Go de mémoire HBM3 avec une bande passante de pic de 5,3 TB/s.

Eviden compte désormais 50 systèmes dans le TOP500, la liste officielle des supercalculateurs les plus puissants au monde, dont 2 dans le TOP10. Entrant dans le TOP500 pour la première fois, l’extension CEA-HE se classe 17ème dans le TOP500, avec une performance soutenue de 57,11 pétaflops pour l’extension. Cette partition d’accélérateur est basée sur l’architecture hybride nouvelle génération BullSequana XH3000 d’Eviden. #Le n°1 du Green500 est le premier module du supercalculateur exascale JUPITER, appelé JEDI, du Forschungszentrum Jülich et de l’entreprise commune EuroHPC. Basé sur le BullSequana XH3000, il a été installé en avril comme instrument de développement et préfigure le supercalculateur exascale JUPITER en cours de construction au FZJ.

BullSequana AI propose un ensemble complet d’infrastructures, de logiciels et de services pour le calcul intensif, les entreprises et la périphérie. Elle offre la performance, l’efficacité et la réactivité nécessaires pour alimenter la prochaine génération d’IA, depuis le centre de données et le cloud jusqu’à la périphérie et l’extrême périphérie. La nouvelle offre de bout en bout comprend cinq nouvelles familles de serveurs optimisées pour les charges de travail d’IA, soutenues par des logiciels d’IA. Il s’agit de : BullSequana AI 1200H, BullSequana AI 800, BullSequana AI 600 et AI 600H, BullSequana AI 200, BullSequana AI 100. Cette offre est idéalement adaptée aux applications critiques pour les données dans les centres nationaux, les sciences de la vie et la santé, la recherche en sciences de la terre (prévisions météorologiques et analyse d’images satellite), la finance et l’assurance, la vente au détail, le secteur public, l’industrie et les centres de données. Cette offre est conforme à la loi européenne sur l’IA, garantissant le plus haut niveau d’éthique et de confidentialité dans le développement des solutions d’IA d’Eviden.