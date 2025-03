Evernex nomme Vincent Bavcevic comme Vice-Président des Ventes pour l’Europe du Sud-Ouest

mars 2025

Fort d’une expérience internationale significative dans la direction des ventes, Vincent Bavcevic apporte à Evernex plus de 25 ans d’expertise dans le secteur des technologies de l’information et des services financiers. Il possède de solides compétences dans la gestion technico financière des projets IT à l’International, ainsi que dans la négociation d’alliances avec les vendors de l’écosystème IT

Avant de rejoindre Evernex, Vincent a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de renom telles que Société Générale, Allium ainsi que Arrow ECS, développant une expertise en financement des assets technologiques en France & à l’International. En 2013, il a participé à la création et au développement de Arrow Capital Solutions en tant que Directeur Commercial, avant de prendre en 2019 la responsabilité du Business Development - EMEA chez Evernex Capital Solutions.

Vincent est diplômé de l’Institut WELLER, où il a suivi une formation spécialisée en économie et en gestion. Sa nomination reflète la volonté d’Evernex de renforcer sa présence sur le marché européen et de poursuivre sa croissance dans cette région stratégique.