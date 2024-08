Evernex nomme Manivong Khammao comme Chief Operating Officer

août 2024 par Marc Jacob

Evernex s’est imposée comme le troisième acteur mondial de la tierce maintenance informatique et de la réparation de matériels informatique. Elle propose des offres sur mesure pour accompagner les entreprises à travers le monde. La nomination de Manivong correspond au souhait d’Evernex d’apporter à ses clients et partenaires un niveau d’exigences et d’expertises destinées à accompagner son expansion à l’internationale.

Manivong en tant que Chief Operating Officer a pour mission chez Evernex d’assurer la gestion des opérations de l’entreprise tout en contribuant à la stratégie et l’innovation de l’entreprise. Grâce une expérience riche et une expertise approfondie dans les domaines de la supply chain, de la production, des opérations et de l’excellence opérationnelle, Manivong va participer à la stratégie et contribuer aux succès d’Evernex.

Titulaire d’un Executive Leadership Program en Leadership Organisationnel de Cornell University et d’un Mastère Spécialisé en Management Industriel et Systèmes Logistiques de Mines Paris – PSL, Manivong a exercé différentes fonctions dans des entreprises industrielles (Butagaz, Shell) en commençant par des opérations, ensuite vers des fonctions stratégiques avant de prendre la direction de département.

Chez Evernex, il a occupé des postes de Senior Vice President Operational Excellence & Supply Chain et Vice President Global Supply Chain & Strategic Projects, où il a dirigé les activités Supply Chain du groupe et piloté des projets majeurs tels que l’ouverture de Mitry et le plan de transformation S&OP.