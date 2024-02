Evernex acquiert Maminfo

février 2024 par Marc Jacob

Fondée en 2000, Maminfo s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de services informatiques liés aux infrastructures réseaux au Brésil, le deuxième plus grand marché informatique des Amériques. Grâce à une expertise reconnue, une présence locale dans les 26 états du pays, et via ses plus de 120 sites de stockage, Maminfo pilote des projets complexes et à grande échelle, en particulier pour les opérateurs de télécommunications.

En forte croissance, Maminfo a vu ses revenus doubler depuis 2020. Cette performance repose sur la capacité de la société à répondre aux besoins évolutifs du marché informatique brésilien, tout en maintenant une qualité de service irréprochable. Maminfo peut ainsi compter sur des clients fidèles, que l’entreprise accompagne dans leurs projets d’infrastructure réseau depuis de nombreuses années.

Adriano Marcelo, fondateur et PDG de Maminfo, jouera un rôle central dans la transition, en continuant à diriger les opérations de Maminfo lorsque l’entreprise fera partie du groupe Evernex. Ses connaissances en matière de maintenance d’infrastructures réseau seront mises au service des clients d’Evernex en Amérique latine.

Evernex capitalisera sur la couverture nationale et les compétences réseau de Maminfo pour devenir le fournisseur de services de maintenance de référence des opérateurs Telco. Au-delà de ce secteur, l’expertise de Maminfo sera proposée aux comptes clés d’Evernex, notamment dans les verticales Finance et Industrie.