Evaluations MITRE Engenuity ATT&CK® Trend Micro obtient la note maximale en matière de visibilité

juin 2024 par Marc Jacob

Les entreprises réalisent la valeur que représente les capacités de détection et de réponse managées (MDR). A l’échelle internationale, plus de 3.000 entreprises font confiance aux services managés de Trend Micro pour leurs opérations de sécurité critiques. Les évaluations ATT&CK® de MITRE Engenuity mesurent la capacité d’une solution à détecter des attaques ciblées en utilisant les comportements connus des acteurs malveillants, imitant les attaques avancées réelles.

L’évaluation, réalisée en début d’année, s’est concentrée sur les tactiques, techniques et procédures du groupe menuPass (alias APT10) et du collectif de ransomware-as-a-service BlackCat/AlphV.

Les capacités MDR de Trend Micro ont détecté l’intégralité des 15 étapes clés d’une attaque, soit une visibilité de 100 % de la menace dont 86 % des informations pouvant être analysées de manière exploitable. Le rapport a également révélé que le service de Trend contribuait à minimiser le nombre d’alertes signalées aux utilisateurs, un atout en vue de réduire la fatigue des analystes et de prévenir les erreurs humaines qui pourraient impacter la détection ou la réponse à incident.

Part intégrante de la plateforme de cybersécurité unifiée de Trend Micro : Trend Vision One™, l’outil de MDR protège des milliers de clients à travers le monde en lui offrant un service de détection rapide et un confinement des menaces avant leur propagation.

Le service de MDR de Trend offre :

La télémétrie native la plus poussée du marché, pour des détections hautement fidèles, des corrélations fortes et un contexte riche ;

Des explications d’alertes alimentées par l’IA et des recommandations de réponse pour accélérer les temps moyens de compréhension et de réponse ;

Un niveau haut niveau de Threat Intelligence provenant de Trend™ Research et de la Trend Micro™ Zero-Day Initiative™ (ZDI).