Europol perturbe des opérations de criminels qui exploitent l’outil Cobalt Strike

juillet 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

Europol, en collaboration avec le secteur privé, a démantelé de nombreuses versions non autorisées de l’outil de Red Teaming Cobalt Strike de Forta, rapporte CyberNews.

Bien que Cobalt Strike soit destiné à des tests de sécurité légitimes, des copies non autorisées ont été liées à des enquêtes sur des logiciels malveillants et des ransomwares.

L’opération MORPHEUS, un effort de quatre jours impliquant les autorités internationales, a abouti au retrait de 593 adresses IP sur 690 signalées.