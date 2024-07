Euralarm accueille AddSecure comme nouveau membre

juillet 2024 par Marc Jacob

AddSecure est un fournisseur européen de connectivité IoT sécurisée et de solutions de bout en bout. La société aide ses clients à optimiser leurs opérations, à générer de la valeur commerciale et à sécuriser les fonctions vitales. En combinant des solutions connectées, axées sur les données et basées sur des capteurs avec une expertise de premier ordre, AddSecure répond aux besoins de ses clients, quel que soit leur secteur d’activité. Ses solutions IoT sécurisées sont utilisées dans les domaines des bâtiments, des alarmes, du transport et de la logistique, de la sécurité personnelle, des soins de santé, de la construction, des municipalités, des écoles, des services de secours, des réseaux électriques, etc.

Acquérir une expertise sur les marchés et les opportunités

Les entreprises qui rejoignent Euralarm bénéficient d’un aperçu unique de ce qui se passe sur les autres marchés européens et des opportunités qu’ils peuvent offrir. Elles profitent non seulement de l’expertise politique et de la compréhension de la politique de l’UE, mais peuvent également établir des contacts personnels avec des experts techniques et politiques et des partenaires commerciaux potentiels.

Être membre d’Euralarm permet aux entreprises et aux associations d’acquérir une expertise en matière de normalisation. Les membres font entendre leur voix à Bruxelles et peuvent soutenir et orienter les processus de normalisation et de législation.

Section Sécurité

La section Sécurité veille à ce que les normes européennes (CEN/CENELEC/ETSI) relatives aux équipements et systèmes de sécurité répondent aux besoins des membres d’Euralarm. C’est pourquoi nos experts, nos responsables techniques et d’autres parties prenantes surveillent et soutiennent les comités CEI, ISO, CENELEC, CEN et ETSI compétents en matière de normes de sécurité électronique. La section suit de près l’exécution des activités de normalisation des organisations de normalisation concernées et veille à ce que la révision de la norme EN 50131-1 soit réalisée afin de garantir la définition de produits de sécurité professionnels.

Travailler sur un terrain de jeu international exige de la coopération. La section Sécurité sert de plateforme de collaboration entre les entreprises du secteur afin de formuler et d’exprimer des points de vue communs. La section défend ses positions auprès de la Commission européenne sur les politiques, la législation et les réglementations qui affectent les produits de sécurité et auprès d’autres parties prenantes afin de promouvoir l’industrie de la sécurité électronique. Dans le cadre de sa fonction de mise en réseau, la section s’efforce de maintenir et de développer des contacts étroits avec d’autres organisations et associations actives sur le marché de la sécurité et complémentaires aux activités d’Euralarm.