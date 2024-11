Euclyde Datacenters annonce le rebranding en nLighten France

novembre 2024 par Marc Jacob

Euclyde Datacenters annonce son rebranding à l’occasion de la nouvelle édition du DC World Paris. Ce changement de nom s’inscrit dans le prolongement du rapprochement d’Euclyde Datacenters avec nLighten en 2023. Ce rebranding sera officiellement présenté lors du salon DC World les 27 et 28 novembre à la Porte de Versailles à Paris, un événement majeur pour les acteurs des data centers et des infrastructures numériques.

Fort de ce rebranding, nLighten souhaite renforcer la visibilité de son offre pan-européenne et proposer de nouvelles opportunités et services à ses clients tout en maintenant l’accompagnement inconditionnel et le support de proximité de leurs interlocuteurs historiques. L’équipe française restera étroitement impliquée dans leurs projets de compte.

Au-delà des opérations réalisées à l’échelle nationale au travers des datacenters de Sophia-Antipolis, de Paris, de Lyon, de Besançon et Strasbourg, les clients de nLighten France pourront également envisager des déploiements dans toute l’Europe au travers des datacenters edge du groupe en Allemagne, Espagne, UK, Pays-Bas, Belgique et Suisse.

Un nouveau chapitre pour nLighten France

Pour mener à bien son nouveau plan de croissance, nLighten France poursuivra sa stratégie d’expansion territoriale avec l’ouverture de nouveaux sites et l’évolution de ses datacenters existants pour répondre aux nouveaux usages, comme l’IA par exemple. Enfin, en tant qu’acteur engagé, nLighten France compte intensifier ses investissements pour se positionner comme l’une des organisations les plus vertueuses de son secteur en matière d’efficience énergétique.

Le salon DC World constitue la plateforme idéale pour inaugurer ce nouveau chapitre dans la croissance de nLighten, avec ce rebranding qui symbolise un investissement continu en France et un engagement commun pour l’innovation dans le domaine des infrastructures numériques.

nLighten est une plateforme d’infrastructure numérique axée sur le développement et la gestion de centres de données de proximité (Edge) innovants dans les principaux centres économiques d’Europe. Nos centres de données, stratégiquement répartis, offrent un accès réseau de premier ordre aux entreprises, aux utilisateurs privés et aux travailleurs mobiles. nLighten s’efforce d’établir une présence paneuropéenne dans toutes les grandes villes et les centres d’affaires plus petits.

Les centres de données Edge de nLighten sont « Proche, Couplé et Connecté » (close, coupled, connected) : En étant plus proches des clients et des utilisateurs, nLighten garantit un accès à faible latence et une haute disponibilité pour les entreprises, la main-d’œuvre mobile et les utilisateurs privés. Avec un engagement fort pour plus de durabilité, les centres de données de nLighten seront couplés avec la communauté locale, contribuant à la stabilité du réseau tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Connecté à un vaste réseau d’opérateurs et de fournisseurs de services, nLighten permet une connectivité à vos données en temps réel et sans interruption à travers toute l’Europe.

Fondée en 2021 par une équipe possédant des années d’expérience et une expertise variée dans l’industrie des centres de données, nLighten établit de nouvelles normes pour l’infrastructure numérique en Europe.