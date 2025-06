Etude sur le Cloud privé : Broadcom décrypte un tournant stratégique dans les choix d’infrastructure IT

juin 2025 par Broadcom et l’institut Illuminas

Réalisée en partenariat avec l’institut Illuminas, l’enquête révèle une inflexion majeure : le cloud privé s’impose désormais comme un pilier stratégique à part entière, à égalité avec le cloud public. Cette évolution, qualifiée de « cloud reset », reflète une volonté croissante des organisations de reprendre le contrôle, notamment en matière de prévisibilité budgétaire, de sécurité, de conformité et d’intégration des charges de travail liées à l’IA générative.

Selon l’étude, près de la moitié des répondants français (49 %) placent, pour les trois années à venir, la création de nouvelles charges de travail — en cloud privé comme en cloud public — au rang de priorité numéro un. Parallèlement, 62 % envisagent de rapatrier certaines charges du cloud public vers un cloud privé, un tiers l’ayant déjà fait. Le cloud privé atteint également un statut stratégique équivalent à celui du cloud public pour les cas d’usage avancés : 65 % des décideurs interrogés en France privilégient le cloud privé – ou un modèle hybride – pour exécuter des applications basées sur des conteneurs et Kubernetes, tandis que 54 % optent pour le cloud privé lorsqu’il s’agit d’entraîner, d’ajuster ou d’exécuter des modèles d’IA.

« Ce que révèle ce rapport, c’est un basculement dans la manière dont les entreprises envisagent leurs environnements cloud : le cloud privé n’est plus un simple refuge, mais une véritable plateforme de modernisation stratégique », déclare Prashanth Shenoy, vice-président marketing produit, division VMware Cloud Foundation (VCF) chez Broadcom. « Face à la pression croissante sur les coûts, les exigences en matière de souveraineté et la montée en puissance des charges de travail IA, les DSI re déploient leurs charges de manière ciblée vers des infrastructures qui leur redonnent maîtrise et cohérence. Ce rééquilibrage n’est pas un repli, c’est un recentrage intelligent sur la valeur. »

À mesure que les DSI modernisent leur infrastructure, le cloud privé s’impose comme une réponse stratégique à plusieurs impératifs critiques : sécuriser les données sensibles, mieux encadrer les workloads générés par l’IA générative, souvent imprévisibles, et retrouver une visibilité budgétaire plus fine sur les ressources IT.

Sécurité, conformité et enjeux liés à l’IA générative : le cloud privé gagne du terrain

La sécurité et la conformité apparaissent comme des leviers majeurs dans les choix d’architecture IT :

• 92 %des décideurs français font confiance au cloud privé pour répondre à leurs exigences réglementaires et de cybersécurité.

• 64 %d’entre eux expriment une inquiétude forte vis-à-vis de la conformité dans le cloud public, un facteur clé dans les stratégies de rapatriement des workloads.

Du côté de l’IA générative, la protection des données (48 %) reste le principal frein à l’adoption. Résultat : les organisations choisissent aujourd’hui le cloud privé pour leurs workloads IA quasiment à égalité avec le cloud public (54 % contre 55 %), signe d’un rééquilibrage stratégique durable.

Visibilité financière : le cloud privé séduit par sa prévisibilité et son potentiel d’optimisation

La maîtrise des coûts s’impose comme un critère décisif dans les arbitrages cloud

• 88 %des répondants en France saluent la visibilité budgétaire offerte par le cloud privé, perçue comme un avantage clé face à l’opacité du cloud public.

• À l’inverse, 93 % reconnaissent un certain niveau de gaspillage dans leurs dépenses sur le cloud public.

• Près de la moitié (47 %) estiment que plus de 25 % de leurs dépenses cloud public sont gaspillées, révélant un fort levier d’optimisation budgétaire à activer.

Le cloud privé s’impose, mais l’organisation IT doit suivre

Les limites constatées dans l’usage du cloud public, l’essor fulgurant des charges de travail liées à l’IA générative, ainsi que des exigences accrues en matière de sécurité, de conformité et de maîtrise des coûts, poussent les entreprises à repenser en profondeur leur stratégie cloud.

Mais pour tirer pleinement parti des bénéfices du cloud privé, les entreprises doivent lever deux freins structurels :

• Des équipes IT encore trop cloisonnées : 37 % des répondants identifient l’organisation en silos comme principal obstacle à l’adoption du cloud privé.

• Un déficit de compétences internes :31 % pointent le manque d’expertise en interne comme frein à l’autonomie.

La réponse ? Une transformation organisationnelle. 80 % des entreprises en France réorganisent désormais leurs équipes techniques autour d’un modèle "platform team",plutôt que par technologie, afin de favoriser la montée en compétences durable et de réduire la dépendance aux prestataires externes.

Consultez l’étude complète et découvrez l’ensemble des résultats ici.

Méthodologie et définitions de l’étude

Le rapport Private Cloud Outlook 2025 repose sur une enquête mondiale réalisée par l’institut de recherche Illuminas pour le compte de Broadcom. L’enquête a été menée du 6 mars au 4 avril 2025 auprès de 1 800 décideurs IT de haut niveau issus de petites, moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les répondants représentent des secteurs variés, notamment les services financiers, le secteur public, la santé, l’assurance et l’industrie pharmaceutique.

L’étude s’appuie sur les définitions suivantes, alignées à la fois sur celles de Broadcom et sur les standards du NIST :

• Cloud computing : modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables (réseaux, serveurs, stockage, applications, services), pouvant être provisionnées et libérées rapidement avec un effort minimal de gestion ou d’intervention du fournisseur.

• Cloud privé : infrastructure cloud dédiée à l’usage exclusif d’une seule organisation. Cette infrastructure peut être gérée en interne ou par un prestataire tiers, et être hébergée sur site ou dans un datacenter mutualisé.

• Cloud public : infrastructure cloud partagée, opérée par un fournisseur tiers, accessible au public. Dans le cadre de cette étude, le cloud public n’inclut pas les services SaaS comme Microsoft 365, Workday ou ServiceNow.