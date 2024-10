Étude Norton sur les fêtes de fin d’année : arnaques en ligne à prévoir sous le sapin

octobre 2024 par Dynata pour le compte de Gen

À l’approche des fêtes, les consommateurs français deviennent des proies potentielles pour les cybercriminels. C’est le constat d’une nouvelle étude réalisée par Norton, une marque de cybersécurité grand public de Gen™. Selon l’étude, les escroqueries en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées et exploitent les habitudes des consommateurs à la recherche des meilleures affaires. 18 % des consommateurs français ont déjà été ciblés par une arnaque pendant les fêtes, et 58 % d’entre eux en ont été victimes, démontrant l’efficacité de ces fraudes. En clair, plus d’une personne sur deux ciblée par une escroquerie en ligne finit par se faire piéger. En France, le préjudice s’élève en moyenne à 200 €, pouvant, dans le pire des cas, atteindre 2 500 €.

Trop beau pour être vrai : le piège des bonnes affaires

La quête des meilleures offres pousse souvent les consommateurs à adopter des comportements risqués. 72 % des consommateurs français affirment qu’ils recherchent les meilleures affaires pendant la période des fêtes, et 20 % déclarent être prêts à prendre plus de risques lors de leurs achats durant cette période. Environ un cinquième des 18-34 ans achèterait un cadeau en cliquant sur un lien dans une publicité sur les réseaux sociaux ou dans un e-mail. Plus d’un cinquième des 25-34 ans partagerait quant à eux des informations personnelles telles que le nom, l’e-mail et la date de naissance pour obtenir un cadeau, et près de 20% de ce même groupe d’âge accepterait de rencontrer une personne en vrai pour recevoir un cadeau acheté en ligne.

Ce n’est pas une coïncidence si - alors que les acheteurs sont friands de réductions - le malvertising et les logiciels publicitaires malveillants sont les cybermenaces qui augmentent de façon plus spectaculaire pendant la saison des fêtes. Les données de Gen montrent une augmentation de plus de 53 % du malvertising pendant la période des fêtes en 2023. Ces publicités malveillantes sont la plupart du temps vues par les utilisateurs lorsqu’ils recherchent des promotions. Les logiciels publicitaires malveillants, souvent distribués via le malvertising, ont augmenté de 225 % sur la même période.

« Conditionner vos achats à la quête de bonnes affaires n’est pas une mauvaise idée, mais partager vos informations peut être extrêmement dangereux, car toute donnée personnelle peut être reliée à vous et finir entre de mauvaises mains. » déclare Iskander Sanchez-Rola, directeur de l’innovation pour Norton. « Cela peut se produire de plusieurs façons : peut-être que l’entreprise à laquelle vous donnez vos informations personnelles est légitime mais ne dispose pas de la structure technique et de la sécurité nécessaires pour protéger vos données. Cela rend ces entreprises plus vulnérables aux violations, ce qui pourrait signifier que vos données se retrouvent sur le dark web. Il y a eu près de 4 500 violations de données rien qu’en 2024. D’un autre côté, les criminels peuvent faire de la publicité pour ces réductions afin d’attirer les consommateurs dans le but de vendre leurs informations personnelles au plus offrant. »

Dis-moi comment tu t’es fait arnaquer et je te dirai quel âge tu as

Un fossé générationnel face aux arnaques se dessine, en effet, les réactions face aux escroqueries varient fortement selon l’âge. L’étude révèle un contraste entre les comportements en ligne des différentes générations et leur exposition aux escroqueries. Les jeunes adultes, en particulier les 18-24 ans, sont plus susceptibles de se donner du mal pour obtenir un produit tendance, parfois au détriment de leur sécurité numérique. À l’inverse, 63 % des plus de 55 ans déclarent ne pas faire d’efforts particuliers pour se procurer un article en vogue, réduisant ainsi leur vulnérabilité face aux arnaques.

Quand acheter devient stressant

Face à la montée des arnaques en ligne, 56 % des 25-34 ans déclarent ressentir une anxiété accrue à l’idée d’acheter des cadeaux pendant les fêtes. Cette étude met en lumière l’urgence de sensibiliser les consommateurs aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité et aux dangers d’une ingénierie sociale de plus en plus sophistiquée.

Méthodologie

L’étude a été conduite en ligne en France par Dynata pour le compte de Gen du 2 septembre au 11 septembre 2024, auprès de 1 004 adultes âgés de 18 ans et plus. Les données sont pondérées lorsque nécessaire en fonction de l’âge, du sexe et de la région, afin d’être représentatives au niveau national.