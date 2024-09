Étude Netskope : l’appétence pour le risque des RSSI dans le secteur financier est plus élevée qu’il y a cinq ans

septembre 2024 par Netskope

• 81 % des RSSI interrogés dans ce secteur déclarent que leur rôle évolue rapidement (contre 65 % tous secteurs confondus) ;

• Plus des trois quarts (76 %) de ces RSSI souhaitent prendre une part plus active aux décisions stratégiques de leur entreprise (contre 67 % en moyenne) ;

• 81 % des RSSI du secteur financier affirment que leur appétence pour le risque a augmenté ces dernières années (alors que la moyenne n’est qu’à 57 %).

Cependant, la majorité des RSSI n’ont pas le sentiment que leur travail est reconnu à sa pleine valeur :

• Deux RSSI sur trois (65 %) estiment que les autres membres de l’équipe de direction ne comprennent pas à quel point leur rôle est indispensable à l’innovation ;

• 89 % des RSSI du secteur financier déclarent que leur direction est freinée par des appétences divergentes pour le risque en interne.

Pour parvenir à un consensus, la majorité des RSSI misent sur une approche zero trust :

• Plus des deux tiers des RSSI du secteur financier (68 %) pensent qu’une approche zero trust les aidera à concilier différentes priorités (ce qui est bien supérieur à la moyenne, tous secteurs confondus, de 55 %) ;

• 78 % pensent que cette approche permettra à leur entreprise d’accélérer son activité et 68 % estiment qu’elle favorisera l’innovation.

Le rapport révèle également que les RSSI des services financiers s’affirment progressivement dans ce nouveau rôle et prévoient, pour les années à venir, de miser sur une organisation axée sur l’ouverture et la flexibilité plutôt que sur une sécurisation rigide, ce qui inclut :

• Privilégier la flexibilité de la main-d’œuvre plutôt que sa protection lors des prises de décisions touchant à la productivité ;

• Adopter des approches plus ouvertes pour fournir aux bonnes personnes l’accès aux informations, aux données et aux outils dont elles ont besoin ;

• Accorder plus d’importance à la nécessité d’enchaîner les mises à l’essai de nouvelles idées qu’à celle de minimiser les risques.

« Ce rapport montre clairement que les RSSI du secteur financier sont en majorité désireux de jouer un rôle plus proactif pour favoriser l’innovation, tout en assurant la protection de leur entreprise, indique James Robinson, RSSI chez Netskope. Pour s’imposer en tant que partenaires clés dans l’équipe de direction, les RSSI doivent identifier et comprendre les obstacles auxquels celle-ci fait face. Cela leur permettra de définir leur stratégie de sécurité en conséquence, plutôt que d’adopter une stratégie ou des options technologiques en se basant sur l’appétence pour le risque supposé des différents dirigeants. Cette concertation s’effectue trop rarement entre les équipes, mais les RSSI seront reconnus comme des membres indispensables de l’équipe de direction, s’ils sont capables d’identifier des pistes pour générer de nouveaux revenus et améliorer l’efficacité des processus tout en satisfaisant aux diverses exigences réglementaires. »

Ce rapport est basé sur une étude menée auprès de plus de 1000 RSSI dans le monde.