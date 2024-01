Etude McAfee Préoccupations, connaissances et vulnérabilités des petites entreprises dans le cyberpaysage actuel

janvier 2024 par McAfee

McAfee Corp. dévoile les conclusions de son étude mondiale sur les petites entreprises, menée auprès des dirigeants et des décideurs informatiques de petites entreprises dans six pays afin de connaître leur point de vue et d’en savoir plus sur leur comportement en matière de cybersécurité.

L’étude, menée en partenariat avec Dell Technologies, révèle que la cybersécurité fait partie des plus grandes préoccupations des petites entreprises à l’échelle mondiale. 73 % d’entre elles la considèrent comme l’un de leurs principaux risques ou l’une de leurs principales vulnérabilités. Et ces craintes sont justifiées. Les données montrent que les cyberattaques sont en hausse : 44 % des petites entreprises ont été victimes d’une cyberattaque, et 17 % en ont subi plusieurs. Pour 67 % des entreprises ayant subi une cyberattaque, l’incident s’est produit au cours des deux dernières années, ce qui indique que la menace de la cybercriminalité s’est accentuée.

Un seul cyberincident peut avoir des conséquences dévastatrices sur le chiffre d’affaires d’une petite entreprise. Parmi les dirigeants de petites entreprises ayant été victimes d’une cyberattaque, 61 % ont perdu plus de 10 000 dollars à cette occasion. En outre, plus de la moitié (60 %) des dirigeants d’entreprise et des décideurs informatiques ont indiqué que la cyberattaque visant leur entreprise a eu des répercussions physiques ou mentales sur eux et/ou sur leur personnel ou leurs collègues. Dans 58 % des cas, l’entreprise a perdu plus d’une semaine de temps précieux à gérer les problèmes informatiques dus à l’attaque.

Ces cyberattaques ont un impact significatif sur les finances, la confiance des clients et l’efficacité opérationnelle des petites entreprises, car elles entraînent la perte de données clients (38 %), de mots de passe (34 %) ou d’autres fichiers (34 %). Un grand nombre de ces attaques (43 %) ont été provoquées par le téléchargement involontaire d’un malware via un clic sur un lien de phishing et/ou l’ouverture d’une pièce jointe malveillante.

Malheureusement, les dirigeants de petites entreprises sont fortement désavantagés face à des messages malveillants de plus en plus réalistes et fréquents grâce à l’intelligence artificielle (IA). L’IA est l’outil préféré des escrocs, car elle permet aux cybercriminels d’augmenter l’ampleur, la vitesse et la sophistication des escroqueries par phishing et par SMS.

Pour atténuer les craintes liées à l’IA et à la sécurité des données, les dirigeants de petites entreprises ont besoin de l’IA afin de vaincre l’IA. Cette technologie de pointe peut jouer en leur faveur en les protégeant de manière proactive et en temps réel, avant même qu’ils ne sachent qu’ils ont été pris pour cible. Par exemple, la technologie pilotée par l’IA sous-jacente à la solution McAfee Scam Protection, bloque de manière proactive les liens dangereux qui apparaissent dans les SMS, sur les réseaux sociaux ou dans les navigateurs Web, et permet aux utilisateurs d’interagir avec des SMS, de lire des e-mails et de parcourir le Web en toute sérénité et en toute sécurité.

Support et responsabilités en matière de cybersécurité

De nombreux dirigeants de petites entreprises comprennent qu’ils doivent planifier et investir dans l’atténuation des cybermenaces. Pourtant, seulement 48 % des dirigeants d’entreprise et des décideurs informatiques ont pleinement confiance dans la capacité de leur entreprise à prévenir les cyberattaques. La plupart des petites entreprises (76 %) gèrent la cybersécurité sans support externe et près de la moitié (45 %) ont affirmé se concentrer sur des questions informatiques générales plus de 7 heures par semaine.

L’étude mondiale sur les petites entreprises réalisée par McAfee et Dell a également révélé ce qui suit :

• Près d’un quart (24 %) des dirigeants d’entreprise s’inquiètent quotidiennement des cyberattaques.

• Moins de la moitié (46 %) des dirigeants d’entreprise et des décideurs informatiques ont confiance dans la capacité des collaborateurs à prendre les mesures nécessaires pour protéger les appareils et la propriété intellectuelle de l’entreprise.

• La majorité (68 %) des dirigeants de petites entreprises estiment que les risques liés à la cybersécurité augmentent.

• Un tiers (30 %) des petites entreprises victimes de cyberattaques ont déclaré que les attaques étaient dues à une vulnérabilité dans un logiciel obsolète ou non corrigé ayant fait l’objet d’une violation.

Ressources pour la défense numérique des petites entreprises

Dans un monde numérique de plus en plus complexe, le besoin de ressources et de produits pour aider les dirigeants de petites entreprises et leurs employés à rester informés et protégés en ligne n’a jamais été aussi grand.

McAfee Business Protection est une solution de sécurité spécialement conçue pour les dirigeants de petites entreprises afin d’assurer une protection complète des employés, des données, des appareils et des connexions en ligne. Lancé en collaboration avec Dell Technologies l’année dernière, ce logiciel aide les petites entreprises à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces et les vulnérabilités grâce à une sécurité primée, à une surveillance de l’identité sur le Dark Web, à un VPN, à une protection Web pour une navigation sécurisée, et plus encore. Outre les fonctionnalités de sécurité, McAfee Business Protection a également été conçu pour être extrêmement intuitif et facile à utiliser grâce à des protections automatisées, à des alertes opportunes et à une interface utilisateur simple.

« Nous comprenons les vulnérabilités et les risques auxquels les dirigeants de petites entreprises sont confrontés, et nous nous engageons à leur fournir des solutions de protection en ligne de pointe qui leur permettent de faire ce qu’ils font le mieux et qui nous permettent de faire ce que nous faisons le mieux : vous protéger vous, vos données et vos clients », déclare Pedro Gutierrez, Senior Vice President of Sales de McAfee.

Par ailleurs, afin d’informer les professionnels des petites entreprises sur l’essor des cybermenaces et de leur donner des conseils pour assurer la sécurité de leurs données, de leurs employés, de leurs clients et de leurs moyens de subsistance, McAfee et Dell ont préparé un guide de ressources gratuit à l’intention des petites entreprises.

À propos de l’étude mondiale sur les petites entreprises menée par McAfee et Dell

L’enquête reflète les réponses de 700 dirigeants d’entreprise et professionnels de l’informatique. Les personnes interrogées étaient des cadres supérieurs ou des décideurs informatiques travaillant pour une entreprise comptant moins de 250 employés. Elles venaient de six pays : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Japon et Australie.